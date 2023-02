La façade de l’Opéra Garnier va être restaurée

Souhaité par Napoléon III et conçu par l’architecte Charles Garnier, l’opéra éponyme a été inauguré en 1875. Depuis les années 1990, l’édifice a connu plusieurs phases de restauration. Depuis 2010, c’est Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques, qui est chargé de la conservation de l’édifice.

Cette nouvelle opération de restauration concernera la façade sud, c’est-à-dire l’entrée principale, qui mesure 57,5 mètres de large et 29,7 mètres de haut.

L’objectif : « stabiliser les dégradations épidermiques évolutives des parements en pierre et des éléments en métal, et garantir la pérennité du monument et la sécurité des personnes pour les prochaines décennies ».

6 corps d’état pour restaurer l’entrée principale

Cette restauration sera assurée par six corps d’état pour l’installation de l’échafaudage, la pierre de taille, le nettoyage des sculptures, la couverture, la métallerie, la peinture et les dorures.

Concrètement, les travaux comprendront le nettoyage, la dépollution, le déplombage, le remplacement des éléments dégradés, la restauration des dorures et des éléments sculptés, la révision des parements en pierre, en marbre et en mosaïques, le traitement anti-graffiti du soubassement, et l’installation d’un système de protection anti-pigeons.

Les travaux débuteront en avril 2023 pour s’achever fin 2024. L’opéra, qui accueille chaque année près d’un million de visiteurs, restera toutefois accessible au public pendant toute la durée du chantier.

Au total, cette opération coûtera 7,2 millions d’euros, intégralement financés grâce à l’affichage publicitaire sur les bâches du chantier.