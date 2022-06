Le mouvement UNISSON(S) s'engage pour l’architecture du bas carbone

À l’heure où la RE2020, en application depuis janvier 2022, renforce les exigences énergétiques et environnementales pour la construction neuve, le mouvement UNISSON(S), porté par plusieurs acteurs de l'aménagement de la ville, se réunit autour d’un manifeste, afin d'encourager l’émergence d’une nouvelle architecture, plus respectueuse de l’environnement.

Dans la lignée du nouveau Bauhaus Européen, le mouvement UNISSON(S) souhaite impulser une nouvelle trajectoire pour une architecture bas carbone.

A travers la publication d’un manifeste, ce mouvement - porté par A4MT, l’Institut Français de la Performance du Bâtiment (IFPEB), Construction21, le média social du bâtiment et de la ville durable et le New European Bauhaus 2022 - se mobilise pour réunir tous les métiers, liés de près ou de loin à l’architecture décarbonée, pour encourager et promouvoir l’élaboration d’une nouvelle architecture, plus vertueuse.

Encourager l’émergence d’une nouvelle architecture

Depuis quelque temps déjà, les secteurs de la construction et de l’immobilier ont entamé leur transition énergétique, afin de lutter contre le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité.

En effet, comme le souligne le manifeste du mouvement UNISSON(s) : « jamais les citoyens n’ont exprimé aussi clairement leur souhait de vivre en meilleure harmonie avec le vivant, d’avoir une société qui respecte les limites et les ressources planétaires ». Toutefois, ce dernier juge que malgré les efforts mis en œuvre, et même lorsque le projet « coche toutes les cases, le résultat est assez fade, il lui manque un sens. »

« Le résultat concret, dans nos villes, est pourtant encore trop souvent décevant », déplore t-il. Ce dernier dénonce notamment une trop grande pratique du « marketing trompeur » et recommande plutôt « de faire oeuvre de pédagogie ».

C’est pourquoi le mouvement appelle aujourd’hui les architectes, maîtres d’ouvrages, et toutes les parties prenantes du secteur de la construction, à signer ce manifeste en leur nom propre ou au nom de leur entreprise, pour contribuer à une architecture décarbonée.

Par ailleurs, le mouvement s’exprimera dans une exposition sur la contribution de « l'architecture au bas carbone » à la rentrée de septembre 2022, au Grand Palais Éphémère, à BATIMAT et dans plus d’une dizaine de territoires. A noter que tous les signataires seront invités aux évènements.

Pour signer le manifeste, cliquez ici.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock