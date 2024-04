Pour les maîtres d’œuvre, les éditions T.I ont lancé KréaCCTP. Le but de ce logiciel en ligne ? Simplifier la réalisation des CCTP. Comment ? En y intégrant une bibliothèque de données, mise à jour selon l’évolution des réglementations et des normes.

De la toiture en passant par les équipements sanitaires, le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est un document contractuel qui rassemble les clauses techniques d’un marché public ou privé.

Réalisée par la maîtrise d’œuvre, ce document se doit d’être complet et à jour vis-à-vis de toute réglementation, afin d’éviter toute confusion et erreur d’interprétation. Sinon, cela aurait pour conséquence un choix de matériaux non-conformes et un retard dans la réalisation de chantier.

C’est dans l’idée d’éviter d’éventuels allers-retours que les Éditions T.I, spécialisées dans l’état de l’art des techniques et processus industriels, ont lancé le logiciel en ligne KréaCCTP.

Un générateur de CCTP connecté à une bibliothèque de clauses-construction

Accessible en ligne, KréaCCTP ne nécessite aucune installation. La fiabilité réglementaire des documents générés repose sur une bibliothèque Clauses-Construction intégrée.

Bibliothèque composée de clauses générales et particulières plus concises, tout en intégrant les tendances actuelles, liées notamment à la RE2020 (matériaux biosourcés, bâtiments intelligents et concentration sur la transition énergétique).

L’ensemble de ces ressources ont été développées et mises à jour par une équipe d’auteurs, composée de professionnels du secteur de la construction. Leur expertise permet de suivre l’évolution des produits, des normes et des réglementations.

Les contenus des pièces écrites sont aussi personnalisables par l’utilisateur, que ce soit sur le fond (bibliothèque personnelle, favoris, modèles et bibliothèque de liens) et sur la forme. « Le travail collaboratif et le partage des documents peuvent être effectués en quelques clics, pour gagner en flexibilité au quotidien », précisent les édition T.I.

En outre, la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) peut être éditée via KréaCCTP. Disponible en version d’essai gratuite pendant 15 jours, KréaCCTP est accessible via trois offre.

L’offre Liberté, à partir de 180 € HT/lot, permet d’utiliser pendant un an les pièces écrites nécessaires sur l’outil KréaCCTP. L’offre Illimitée donne accès pendant un an à l’intégralité des lots de la bibliothèque, sans limite d’usage pendant un an, pour 650 € HT.

L’offre Pro+ coûte quant à elle 1 500 € HT. A la clé : un accès au service de questions aux experts et aux ressources documentaires Technique du Bâtiment. Le tout accompagné des avantages de l’offre Illimité : alerte mise à jour, multiposte et projet illimité.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock