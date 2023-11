Sagrada Familia : une nouvelle étape franchie avec les tours des évangélistes

Une nouvelle étape a été franchie pour la célèbre Sagrada Familia, la basilique barcelonaise commencée en 1882 par l’architecte Antoni Gaudi et toujours inachevée. Ce dimanche, les quatre tours des évangélistes Marc, Luc, Matthieu et Jean, ont été illuminées pour fêter la fin de leur construction. L’achèvement du chantier est désormais prévu d’ici 10 ans.

La Sagrada Familia s’est illuminée ce dimanche pour célébrer la fin de la construction des quatre tours des évangélistes, qui ont par ailleurs été bénites par l’archevêque de Barcelone.

Après les tours de Marc et Luc, achevées l’année dernière, et surmontées de figures de lion et de bœuf, les deux dernières tours des évangélistes Matthieu et Jean, couronnées d’un buste humain et d’aigle, ont été livrées fin septembre. Situées à une hauteur de 135 mètres, ce seront les troisièmes plus hautes tours de la basilique, une fois qu’elle sera terminée.

En deuxième, on retrouve la tour de Marie - hissée à 138 mètres -, qui a été livrée en 2021.

En premier, la tour de Jésus-Christ devrait culminer à 172,5 mètres de hauteur. Sa livraison est prévue pour 2026, année symbolique du centenaire de la mort d’Antoni Gaudi.

Vers la fin du chantier d’ici 10 ans ?

Initialement annoncée pour 2026, la fin du chantier de la basilique a été repoussée, notamment en raison du retard pris durant la crise sanitaire. Elle devrait enfin s’achever d’ici 2033, après plus de 150 ans de travaux, selon le comité de construction de la basilique.

« Si nous n'avons pas de problème majeur comme la pandémie, la Sagrada Família sera terminée dans dix ans maximum », a estimé ce dimanche Esteve Camps, président du conseil d'administration.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock