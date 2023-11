En septembre 2023, à Marseille, au sein du quartier Euroméditerranée, a eu lieu la livraison de la Porte Bleue. Il s’agit d’un projet de grande envergure qui métamorphose l’image de la ville phocéenne. L’ensemble, réalisé avec la plus grande adresse par Pietri Architectes, prend ses sources dans l’épopée mouvementée mais tout aussi intéressante de la ville et s’élève comme un totem pour raconter sa propre histoire. Conçus avec délicatesse, les contours festonnés de couleur laiteuse viennent compléter une mosaïque engendrée par de grandes signatures.

C’est l’histoire d’une résidence de tourisme 4 étoiles, de logements en accession et d’un commerce en rez-de-chaussée, que l’agence d’architecture parisienne Pietri Architectes vient d’écrire à Marseille. Dans le quartier d’Arenc qui ne cesse d’évoluer depuis 20 ans, devenu depuis le 3ème quartier d’affaires de France, sur une parcelle stratégique capable d’offrir des vues spectaculaires sur la Méditerranée, la Porte Bleue condense en un seul lieu, de multiples composantes de la ville.

Crédits photo : © Luc Boegly

L’édifice de 53 mètres de haut comprend deux entités. D’une part, une résidence de tourisme 4 étoiles qui s’élève sur les onze niveaux bas et se compose de deux-cent cinquante unités d’un espace dédié au bien-être qui incorpore une piscine intérieure et d’autres équipements voués à cet effet, un restaurant et des espaces de réception et d’autre part, soixante-huit logements en accession qui se développent sur les sept derniers niveaux et proposent une multitude de configurations.

L’ensemble affiche des façades travaillées qui se caractérisent par la présence d’une multitude de voûtes de plusieurs dimensions s’appuyant les unes sur les autres. Soulignons que ces dernières répondent à un cahier des charges strict avec le choix d’un béton à moindre impact environnemental mis en forme localement à Aubagne, non loin de Marseille.

Crédits photo : © Luc Boegly

L’agence Pietri Architectes, en collaboration avec l’atelier Masse (bureau d’étude structure et façade), a mis au point la façade du projet. Cette dernière, aussi impressionnante qu’esthétique affiche fièrement son originalité. En effet, il ne s’agit pas d’une enveloppe quelconque pour attiser la curiosité mais d’une façade étudiée avec minutie pour répondre à divers procédés. Ainsi, les voûtes constituées de différents modules en forme de Y liés par clavetage aux poutres et dalles coulées, constituent un élément porteur du projet. Notons que la rapidité d’exécution des voûtes a été un atout car leur fabrication a été conduite hors site dans l’atelier de l'entreprise Méditerranée Préfabrication.

Par ailleurs, la Porte Bleue s’inscrit parfaitement dans la durabilité. Le béton armé blanc a été élaboré par Vinci Construction et Méditerranée Préfabrication, une de ses filiales, il est bas carbone et de classe d’exposition supérieure pour lutter contre la corrosion due à sa proximité avec la mer, il répond ainsi aux enjeux de développement durable tout en étant performant et résistant. Nous remarquons que rien n’a été laissé au hasard, le projet a été élaboré dans ses moindre détails pour offrir un nouvel emblème à la ville ainsi qu’une pièce d’exception à tout un quartier.

Crédits photo : © Luc Boegly

Et finalement racontons l’histoire de la relation entre le maître d’ouvrage et l’architecte. Dans ce projet aux diverses vertus, une seule personne joue les rôles habituellement distincts. En effet, suite à la disparition brutale de son père, Jean-Baptiste Pietri a repris les rênes de l’entreprise familiale Constructa et ainsi de la maîtrise d’ouvrage.

Originellement, le site devait accueillir une tour élancée et verticale, mais la volonté de Constructa a été de construire une tour de taille plus modeste et d’en confier son édification à Pietri Architectes qui a veillé à proposer le meilleur. Ainsi, le projet s’est non seulement adapté avec brio à la contrainte existante de se positionner sur un parking souterrain déjà construit, en reprenant les vestiges et les fondations du projet précédent, mais il respecte les différents enjeux de sécurité incendie. Des difficultés dont a fait face avec la plus grande constance Jean-Baptiste Pietri qui a fini par engendrer une nouvelle séquence architecturale pour Marseille.

Sipane Hoh

Photo de Une : ©Lisa Ricciotti