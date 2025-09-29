Toyo Ito & Associates : l’agence japonaise de l’architecture fluide, poétique et numérique
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 16h04
“L’architecture doit traduire la légèreté du vent et la fluidité de l’eau.” — Toyo Ito
Créée en 1971 à Tokyo, Toyo Ito & Associates est dirigée par Toyo Ito, figure majeure de l’architecture japonaise contemporaine.
Lauréat du Prix Pritzker 2013, il a formé ou inspiré une génération d’architectes (Sou Fujimoto, SANAA, Kengo Kuma…).
Son agence explore une architecture fluide, organique, parfois immatérielle, influencée par les éléments naturels, les nouvelles technologies et la tradition japonaise du vide.
ADN du cabinet
- Bâtiments courbes, souples, souvent sans angles
- Structures complexes générées numériquement
- Utilisation du béton, du verre, du bois, du métal perforé
- Recherche constante de l’effacement, de l’harmonie, de la lumière
Ito ne cherche pas l’objet : il cherche la sensation spatiale.
5 projets emblématiques
Sendai Mediatheque (2001, Japon)
- Volumes empilés traversés par des tubes structurels.
- Spatialité transparente, parcours libre, révolution du bâtiment public.
Tama Art University Library (2007, Tokyo)
- Bibliothèque en arcades de béton, lumière filtrée.
- Épure, calme, poésie concrète.
National Taichung Theater (2016, Taïwan)
- Bâtiment-grotte avec courbes continues.
- Architecture immersive, acoustique naturelle.
White U House (1976, Tokyo)
- Maison introspective en forme de U.
- Poétique du deuil, lumière et vide.
Minna no Mori Gifu Media Cosmos (2015)
- Toiture ondulante, dômes translucides suspendus.
- Système passif, ambiance douce et collective
Un maître discret mais révolutionnaire
Toyo Ito est respecté dans le monde entier pour sa capacité à allier émotion, technique et tradition japonaise.
Il enseigne, publie, influence sans chercher la notoriété.
Une écologie intuitive
- Structures légères et ouvertes
- Ventilation naturelle et lumière passive
- Recherche de sobriété matérielle
- Économie énergétique par le dessin même
Ito anticipe une écologie des sensations, pas des slogans.
3 choses à retenir
- Toyo Ito dessine l’espace comme un fluide.
- Son architecture est sensible, numérique et en lien avec les éléments naturels.
- Il inspire une nouvelle génération japonaise tournée vers la douceur.
Par Camille DECAMBU
