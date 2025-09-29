ConnexionS'abonner
Fermer

Toyo Ito & Associates : l’agence japonaise de l’architecture fluide, poétique et numérique

Architecture
Par Batiweb Rédaction
Publié le 29 septembre 2025
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 16h04
Partager : 
Toyo Ito & Associates, agence japonaise primée au Pritzker, incarne une architecture fluide, poétique et numérique, inspirée par la nature.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

L’architecture doit traduire la légèreté du vent et la fluidité de l’eau.” — Toyo Ito

Créée en 1971 à Tokyo, Toyo Ito & Associates est dirigée par Toyo Ito, figure majeure de l’architecture japonaise contemporaine.

Lauréat du Prix Pritzker 2013, il a formé ou inspiré une génération d’architectes (Sou Fujimoto, SANAA, Kengo Kuma…).

Son agence explore une architecture fluide, organique, parfois immatérielle, influencée par les éléments naturels, les nouvelles technologies et la tradition japonaise du vide.

ADN du cabinet

  • Bâtiments courbes, souples, souvent sans angles
  • Structures complexes générées numériquement
  • Utilisation du béton, du verre, du bois, du métal perforé
  • Recherche constante de l’effacement, de l’harmonie, de la lumière

Ito ne cherche pas l’objet : il cherche la sensation spatiale.

5 projets emblématiques

Sendai Mediatheque (2001, Japon)

  • Volumes empilés traversés par des tubes structurels.
  • Spatialité transparente, parcours libre, révolution du bâtiment public.

Tama Art University Library (2007, Tokyo)

  • Bibliothèque en arcades de béton, lumière filtrée.
  • Épure, calme, poésie concrète.

National Taichung Theater (2016, Taïwan)

  • Bâtiment-grotte avec courbes continues.
  • Architecture immersive, acoustique naturelle.

White U House (1976, Tokyo)

  • Maison introspective en forme de U.
  • Poétique du deuil, lumière et vide.

Minna no Mori Gifu Media Cosmos (2015)

  • Toiture ondulante, dômes translucides suspendus.
  • Système passif, ambiance douce et collective

Un maître discret mais révolutionnaire

Toyo Ito est respecté dans le monde entier pour sa capacité à allier émotion, technique et tradition japonaise.
Il enseigne, publie, influence sans chercher la notoriété.

Une écologie intuitive

  • Structures légères et ouvertes
  • Ventilation naturelle et lumière passive
  • Recherche de sobriété matérielle
  • Économie énergétique par le dessin même

Ito anticipe une écologie des sensations, pas des slogans.

3 choses à retenir

  • Toyo Ito dessine l’espace comme un fluide.
  • Son architecture est sensible, numérique et en lien avec les éléments naturels.
  • Il inspire une nouvelle génération japonaise tournée vers la douceur.
     

Par Camille DECAMBU

 

 

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.