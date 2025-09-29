L'opération de démolition de l'ancien site et la reconstruction du marché urbain de Ganhi constitue un projet complexe habilement réalisé par Arte Charpentier.

Le nouvel ensemble a ouvert ses portes en février 2025 et s'inscrit dans une démarche ambitieuse de transformation urbaine. L'idée consiste à moderniser et unifier les espaces de commerce au cœur de la capitale économique du Bénin.

Le projet global du PAG (Programme d'Action Gouvernemental) englobe 35 marchés, répartis entre plusieurs grandes villes du Bénin, notamment Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Abomey Calavi et Parakou.

Le Grand Cotonou accueille 21 de ces nouveaux marchés, dont celui de Ganhi. Ces réalisations ont une véritable utilité. Elles sont conçues pour lutter contre l'insalubrité, fluidifier les flux, sécuriser les conditions de travail des commerçants tout en améliorant l'accès à la marchandise. Ces constructions revalorisent l'image des marchés traditionnels.

À Ganhi, grâce à l'intervention d'Arte Charpentier, les installations fragiles, mal ventilées et peu adaptées à la fréquentation actuelle, laissent place à un ensemble rutilant, au goût du jour et évolutif.

Afind de créer une nouvelle centralité marchande, tout en respectant les habitudes locales, les architectes ont engendré un ensemble architectural emblématique, pensé comme une infrastructure généreuse ajustée à son contexte, identifiable parmi toutes.

Outre son esthétisme, le projet s'avère être un condensé de bons procédés. Il structure les flux, favorise la ventilation naturelle et propose aux usagers des espaces de convivialité. Une attention particulière a été donnée à la déambulation, à travers des espaces ombragés.

Les accès sont variés et hiérarchisés. Certains sont exclusivement pour les piétons tandis que d'autres accueillent les camions de livraison et les véhicules motorisés.

Ancré dans le passé mais tourné vers le futur, doté de toutes les propriétés d'un équipement novateur comme la matérialité, la ventilation et l'éclairage naturels, la modularité des espaces... Ganhi participe à la mutation de tout un quartier. Il devient ainsi un totem pour Cotonou.

Habituée à réaliser des projets de grande envergure, l'agence d'architecture Arte Charpentier a apporté une réponse à la fois contextuelle et rigoureuse. Le marché accueille une grande variété de commerces, comme par exemple des étals alimentaires, des espaces textiles, des zones artisanales mais aussi des points de restauration.

La structure adopte une trame régulière de 7,2 x 7,2 mètres. Elle offre une grande souplesse d'aménagement concernant les différents étals, sans entraver la fluidité des circulations et des services. Le choix de la trame est intelligent, adapté à une telle situation, et offre une souplesse d'aménagement, tout en simplifiant la maintenance.

Cela peut également être un gage d'adaptabilité et de réversibilité s'ajustant aux besoins des commerçants et aux événements saisonniers.

Une architecture inspirée

L'intervention compte deux types de couvertures qui s'articulent astucieusement. Tandis qu'une toiture shed couvre la totalité de la parcelle, la seconde, ronde et plissée, est installée au centre. Elle s'élève au-dessus d'un jardin paysager et constitue l'un des points forts du projet.

Par ailleurs, élément phare et caractéristique, longtemps masqué par l'étalement informel des commerces, le toit en sheds est orienté pour capter la lumière naturelle indirecte. Le recul des boutiques et l'alignement des poteaux en acier octroient un certain dynamisme aux façades. Un geste habile qui contribue à ouvrir l'ensemble sur la ville. À l'intérieur, les deux étages se connectent à travers de généreux escaliers.

Concernant la structure du projet, les architectes ont opté pour le béton en rez-de-chaussée et pour l'acier en toiture. Cependant, ils ont veillé à la mise en œuvre des ressources locales comme la brique de terre cuite ainsi que le béton brut. Ce dernier assure la stabilité de l'ensemble alors que les lames métalliques horizontales en partie haute jouent un rôle de filtre solaire et thermique.

Pour mieux s'adapter au climat tropical, l'ensemble des éléments métalliques est galvanisé ou peint avec des traitements anti corrosion haute performance.

La couleur blanche a été choisie pour le traitement des toitures et façades exposées. Cela participe à réduire les apports thermiques. De même, le projet tire parti de la pluie abondante du climat côtier. Un système gravitaire d’évacuation des eaux pluviales collecte de fait les précipitations par des chéneaux inclinés, garantissant un fonctionnement autonome sans maintenance compliquée.

Le stockage des eaux de pluie, possible via les infrastructures périphériques, peut soutenir une stratégie de rafraîchissement ou d’arrosage ponctuel du jardin central. La composition ressemble à un arbre généreux et protecteur, qui abrite des lieux de rencontres ponctués par des bancs ombragés, des coins pour manger, des sanitaires publics ainsi que des locaux associatifs et des aires collectives. Une symbolique qui s’inspire de la tradition et prend corps grâce à l’architecture.

Situé au cœur de Cotonou, au Bénin, le marché urbain de Ganhi répond à des exigences écologiques, non sans délaisser son rôle principal.

Par Sipane Hoh