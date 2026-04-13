Deux morts dans l'effondrement d'un immeuble à Chypre
Le bâtiment « s'est effondré comme un château de cartes », expose devant des journalistes Kostas Michael, chef du service des enquêtes criminelles de Limassol (Chypre) et porte-parole de la police.
Dans la banlieue de cette ville sur la côte sud du pays, un immeuble de deux étages s’est écroulé ce samedi 11 avril.
Un bâtiment réputé dangereux
Bilan de ce drame : au moins deux morts. Un corps a été extrait des décombres, rapporte Andreas Kettis, porte-parole des pompiers, qui évoque les poursuites de recherches d’autres résidents potentiellement coincés.
Selon la chaîne publique CyBC, une deuxième personne, retrouvée inconsciente, est présumée morte, tandis que quatre blessés ont été transportés à l'hôpital sans que leur vie soit en danger.
Le bâtiment avait déjà été considéré comme dangereux par le passé, indiquent les autorités locales.
Il y a plus de deux mois, Tripoli, capitale du Liban, pleurait les 14 morts après l’effondrement d’un immeuble, ce qui relancé des interrogations sur l'état des bâtiments dans le pays.
Avec AFP
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