Crise du logement : une coopération entre l'État et les régions pour en sortir ?

Olivier Klein : « Il faut responsabiliser les territoires »

En conclusion du colloque, le ministre de la Ville et du Logement Olivier KIein a réaffirmé la nécessité de « construire plus pour loger plus ». Pour y parvenir, il estime qu'il faudrait donner plus de responsabilités aux territoires, et croire en leur capacité d’organiser l’habitat, de le planifier, et de travailler en accord avec les établissements publics locaux. « Je crois également qu’il faut à la fois une politique nationale, d’ambition, et à la fois regarder territoire par territoire (...) Regarder sur des échelles plus grandes qui permettent d'analyser le territoire sous un autre angle, comme celui de l’intercommunalité, auquel je crois beaucoup ».

Par ailleurs, pour réconcilier les élus avec l’acte de construire, le ministre souhaite également trouver des moyens pour les accompagner dans leur volonté d’aménager leur territoire. « Soyons inventifs sur comment on donne envie aux maires de réaliser, de faire avec le déjà là, de leur donner envie de mettre une pierre aux parcours résidentiel des Français », commente-t-il.

Sur le sujet de la transition écologique, ce dernier estime qu’« il ne peut pas se regarder à l’échelle mono-communale ». À titre d’exemple, le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) « doit être dégradé sur une échelle adaptée pour que ce sujet devienne non pas un frein, mais une opportunité, une capacité à faire mieux, à faire plus durable, et avec de nouvelles techniques », explique-t-il.

Une ambition qu’il a l’intention de partager grâce au Conseil national de la Refondation (CNR) Logement, lancé le 28 novembre dernier, et à ses groupes de travail, pour tenter de sortir de la crise du logement, et de redonner aux Français « le pouvoir d’habiter ».