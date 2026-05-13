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Morbihan Habitat rénove 99 logements avec Réno VMC-Gaz de Poujoulat

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Communiqué
Publié le 13 mai 2026
Rénovation énergétique : Morbihan Habitat remplace ses anciennes chaudières gaz par des chaudières THPE à condensation.
Morbihan Habitat rénove 99 logements avec Réno VMC-Gaz de Poujoulat - Batiweb

Premier bailleur social de Bretagne, Morbihan Habitat engage un vaste programme de modernisation de ses équipements de chauffage individuels. L’objectif : remplacer progressivement, sur trois ans, les chaudières vieillissantes de son parc immobilier par des solutions plus performantes, conformes aux dernières exigences réglementaires et compatibles avec la rénovation énergétique des logements collectifs.

Dans le cadre de cette stratégie, la résidence Locunel située à Lanester, près de Lorient, a été équipée de la solution Réno VMC-Gaz développée par Cheminées Poujoulat. Cette innovation permet le remplacement des anciennes chaudières raccordées à une VMC gaz par des chaudières gaz à condensation THPE, tout en conservant la ventilation existante et en limitant fortement les travaux en site occupé.

ancienne chaudière

nouvelle chaudière

Une rénovation de chauffage collectif adaptée aux contraintes des logements occupés

Morbihan Habitat gère aujourd’hui plus de 32 000 logements répartis sur 220 communes bretonnes. Sa politique de rénovation énergétique vise à améliorer durablement les performances thermiques des bâtiments et le confort des locataires.

La résidence Locunel compte 99 logements, du T1 au T5, répartis sur quatre bâtiments R+3 et R+4. Les immeubles étaient jusqu’alors équipés de chaudières murales gaz raccordées à une VMC gaz collective. Après plus de 20 ans d’exploitation, ces équipements ne répondaient plus aux exigences de performance énergétique imposées notamment par la Directive européenne Écoconception.

Plusieurs scénarios techniques ont été étudiés afin de remplacer les anciennes chaudières par des modèles gaz à condensation avec sortie ventouse. Toutefois, les contraintes réglementaires liées à l’évacuation des fumées et la complexité de création d’un conduit 3CEP ont rapidement écarté cette option.

Pour définir la meilleure solution, Morbihan Habitat s’est appuyé sur le bureau d’études ERESE, spécialisé en chauffage, ventilation et climatisation. Après étude, la solution Réno VMC-Gaz a été retenue dans le cadre d’un avis technique expérimental (ATEx).

Réno VMC-Gaz : une solution innovante pour rénover les colonnes VMC gaz

Lancée fin 2022 par Cheminées Poujoulat, la solution Réno VMC-Gaz répond à une problématique majeure de rénovation énergétique des logements collectifs : remplacer des chaudières VMC gaz anciennes par des chaudières gaz THPE à condensation sans modifier lourdement les bâtiments.

Comment fonctionne Réno VMC-Gaz ?

Le système transforme la colonne VMC gaz existante en un conduit concentrique vertical étanche de type C8p :

  • les fumées des chaudières gaz à condensation sont évacuées par le conduit central ;
  • l’espace annulaire assure l’extraction de l’air vicié des logements ;
  • l’air comburant est prélevé en façade ;
  • une VMC hygroréglable est installée en toiture-terrasse.

Cette technologie brevetée permet ainsi de conserver l’infrastructure existante tout en améliorant les performances énergétiques du bâtiment.

Selon Marc Boisson, responsable de projets chez ERESE : « Nous estimons à près de 15 % le gain sur les consommations énergétiques de la chaudière, avec à la clé une diminution proportionnelle des émissions de CO2. »

Les radiateurs existants et les robinets thermostatiques ont également été conservés, limitant le coût global des travaux et les interventions dans les logements.

Un chantier de rénovation énergétique réalisé en site occupé

Les travaux ont été confiés à Botrel, entreprise spécialisée dans les travaux de chauffage, ventilation, plomberie et électricité pour les bâtiments collectifs.

Le chantier a consisté à :

  • tuber les colonnes VMC gaz existantes ;
  • installer les éléments de raccordement ;
  • poser les nouvelles chaudières murales gaz à condensation ;
  • rétablir la ventilation dans chaque logement.

Le système comprend notamment :

  • un terminal en toiture pour chaque colonne ;
  • un tubage inox individuel de 40 mm par logement ;
  • un pied de conduit pour le raccordement des chaudières THPE ;
  • une bouche VMC dans chaque appartement.

Les nouvelles chaudières installées sont des modèles Mira C Green Ultra H Adapt de Chaffoteaux.

Les travaux, réalisés entre octobre 2025 et janvier 2026, ont duré quatre mois avec une intervention moyenne d’une demi-journée par logement, réduisant fortement les nuisances pour les occupants.

Une solution reconnue pour la rénovation énergétique du logement collectif

La solution Réno VMC-Gaz a été récompensée lors du salon Interclima 2022 par un Award de l’Innovation dans la catégorie « Génie climatique ». Le jury lui a également attribué une mention spéciale pour sa contribution à la transition énergétique et à l’adaptation du parc immobilier collectif existant.

Réno VMC-Gaz vient compléter les autres solutions de rénovation de conduits collectifs proposées par Cheminées Poujoulat, notamment Airflue Rénovation, Rénoshunt et 3CE P Multi+.

 

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