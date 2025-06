Rénovation de l’habitat : un nouveau service déployé dans les Yvelines

Le département des Yvelines et l’ANAH annoncent le déploiement d’un nouveau service public de la rénovation de l’habitat jusqu’en 2027. L’objectif : accompagner au plus près les particuliers dans leurs projets.

C’est dans un contexte chahuté pour MaPrimeRénov’ que le département des Yvelines annonce la signature d’un pacte avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour le déploiement d’un nouveau service public de la rénovation de l’habitat sur l’ensemble du département.



Concrètement, ce service gratuit est mis en œuvre localement par le réseau des espaces conseil France Rénov’.



Le département des Yvelines précise qu’il s’agit d’un dispositif « indépendant des aides financières nationales comme MaPrimeRénov’ ».



Accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation de l’habitat



L’objectif : accompagner les Yvelinois dans leurs projets de transformation de l’habitat, qu’il s’agisse de rénovation énergétique, d’adaptation à la perte d’autonomie, ou de sortie de l’habitat dégradé ou indigne.



Il s’agit notamment d’apporter des informations et un accompagnement personnalisé à chaque particulier, notamment au travers d’une évaluation des besoins, une aide à la compréhension des solutions techniques et des devis, mais aussi au montage d’un plan de financement, ou encore l’orientation vers des professionnels RGE.



Le département souligne que ce service apporte une réponse aux risques de fraudes, ayant en partie entraîné la suspension de MaPrimeRénov’ durant la période estivale. En effet, le rôle des espaces conseil France Rénov’ est aussi de faire de la prévention sur ces dérives auprès des particuliers.



Un budget de 10 millions jusqu’en 2027



Côté coût, le budget total du Service public de la rénovation de l’habitat, qui s’étendra jusqu’en 2027, s’élèvera à 10,1 millions d’euros, co-financés par l’ANAH, le département des Yvelines et les dix intercommunalités yvelinoises.



Dans le détail, 40 % du budget sera dédié aux missions d’information et de conseil des espaces France Rénov’, avec l’objectif de conseiller 5 800 ménages par an et d’organiser des animations autour de la rénovation de l’habitat (conférences, webinaires…).



Les 60 % restants financeront des actions en faveur de l’adaptation des logements à la perte d’autonomie via l’agence « AutonomY », avec un objectif de 1 200 particuliers accompagnés.



A noter que 56 % de ce budget est pris en charge par l’ANAH, soit 5,3 millions d’euros, et 36 % par le département (soit 3,7 millions). Les intercommunalités, elles, participeront à hauteur de 750 000 euros.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock