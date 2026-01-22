Président de la conférence France ambition transports, Dominique Bussereau propose d'inclure des financements privés pour la ligne grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux. Une opinion qui n'est pas partagée par des élus locaux, qui préfèrent un chantier 100 % public. Ces derniers argumentent qu'un appel aux investissements privés ralentirait la mise en service de la ligne.

« Nous n'y arriverons pas sans les financeurs privés. » Chez nos confrères de Sud-Ouest, Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports de 2007 à 2010 et aujourd'hui président de la conférence France ambition transports, a récemment confié qu'il n'imaginait pas un financement 100 % public de la ligne à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux.

La ligne nouvelle Sud-Ouest (LNSO) doit relier, en 2032, Toulouse à Paris en trois heures et dix minutes, gagnant une heure sur l'itinéraire actuel. Un embranchement doit rallier Dax à Bordeaux en 20 minutes de moins qu'actuellement et, un jour, permettre des liaisons directes avec l'Espagne. « Si on veut avancer sur ces projets, il faudra faire appel » au partenariat public-privé (PPP), insiste Dominique Bussereau.

Deux études présentées sur le financement de la nouvelle ligne

Mais l'opinion de Dominique Bussereau n'est pas partagée par la Société du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (SGPSO). Cette dernière a publié les conclusions de deux études de cabinets indépendants, Deloitte et FCL Gérer la Cité, l'objectif étant de comparer l'hypothèse d'un financement entièrement public et celle d'un PPP.

L'arrivée d'acteurs privés dans le projet est d'ailleurs très mal vu par plusieurs élus locaux. À commencer par le vice-président aux Transports de la région Occitanie, Jean-Luc Gibelin (PCF). « Le recours à un partenariat public-privé serait un choix perdant et un mépris pour des populations entières. »

Un tel choix, selon la SGPSO, retarderait le chantier de 18 à 24 mois. « La solidarité doit jouer, car nos territoires souffrent depuis cinquante ans d'un sous-investissement chronique », a-ajouté l'élu communiste.

Un PPP pourrait augmenter les coûts selon les opposants au projet

Une hostilité au PPP qu'il partage avec la présidente de région Occitanie, Carole Delga. Même si elle juge que le projet de relier Toulouse à Bordeaux en train est « indispensable », selon elle, « opposer à ce chantier structurant l'argument des contraintes budgétaires pour justifier un PPP est un non-sens ». Elle ajoute que 2,5 milliards d'euros ont déjà été engagés et plus de 180 marchés de travaux sont attribués au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux.

L'élue socialiste demande aussi que le projet ne soit pas soumis à un « stop and go ». Puisque l'appel à des financements privés se traduirait, pour Madame Delga, par « un surcoût faramineux » qu'elle estime à plus de 7 milliards d'euros.

Un surcoût qui s'ajouterait aux 14 milliards d'euros, inscrits au plan de financement signé en 2022. Mais ce budget prévu est contesté par le collectif LGV Non merci. Ces opposants disent que l'enveloppe a été estimée en 2020 et que les dépenses engagées depuis le début du chantier ont déjà dépassé de 10% le budget initialement prévu sur cette phase de travaux.

Par Raphaël Barrou (avec AFP)