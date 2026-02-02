La FNTP et le SERCE appellent à accélérer la PPE et l’électrification
Publié le 02 février 2026, mis à jour le 02 février 2026 à 17h11, par Nils Buchsbaum
Après trois années marquées par des avancées jugées décisives — de la mise en place du Fonds Vert à l’adoption de la loi APER, en passant par la relance du nucléaire — la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et le Syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique (SERCE) considèrent dans un communiqué commun, que la France dispose désormais d’une « dynamique solide » pour accélérer sa transition énergétique.
Souhaitant capitaliser sur cet élan, les deux organisations appellent à la mise en œuvre d’« un plan ambitieux d’électrification des usages, en s’appuyant sur la future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ».
Présentée par le Président de la République comme essentielle pour « redonner de la visibilité et fixer des caps intermédiaires », la future Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est perçue par les acteurs du secteur comme « une opportunité majeure ».
Les deux syndicats aimeraient une publication avant les élections
Dans ce contexte, la FNTP et les SERCE « encouragent le gouvernement à publier rapidement la 3ème PPE, afin de garantir aux entreprises la visibilité indispensable à l’électrification de la France ». Une publication avant les élections municipales constituerait, selon elles, un signal fort en faveur d’une transition énergétique résolue et inclusive, créatrice d’emplois et de valeur sur tout le territoire.
La France dispose, selon ces syndicats, de tous les leviers nécessaires pour réduire durablement sa dépendance aux énergies fossiles, à condition de s’inscrire dans une trajectoire nationale d’électrification ambitieuse. Celle-ci vise à faire passer la part de l’électricité dans la consommation finale de 27 % aujourd’hui à 35 % à l’horizon 2030, puis à 40 % en 2035.
« Pour les entreprises de travaux publics, une programmation claire est la condition de notre capacité à anticiper les besoins en compétences, en formation, en matériel et en investissements, tant humains que financiers », souligne Alain Grizaud, président de la FNTP.
Même constat pour Jean de Vauxclairs, président du SERCE : « L’électrification représente environ deux tiers de l’investissement à réaliser pour atteindre la neutralité carbone. Les entreprises du génie électrique et climatique sont prêtes à concrétiser la trajectoire d’électrification du pays, avec des retombées économiques sur les territoires ruraux, péri-urbains et urbains.
