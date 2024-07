Vers des piscines publiques plus économes en énergie ?

Le programme ACTEE offre aux collectivités locales des stratégies efficaces pour réduire les coûts énergétiques des piscines publiques. Allant des actions immédiates aux rénovations complètes, ces initiatives peuvent diminuer la consommation énergétique jusqu'à 80 %.

En France, 70 % des 4 000 piscines publiques ont été construites avant 1995, rendant ces infrastructures particulièrement énergivores, et représentent ainsi une part significative des dépenses énergétiques des communes : 10 % pour celles de plus de 10 000 habitants, et jusqu’à 34 % pour les groupements de communes à fiscalité propre (GFP).

Avec la hausse continue des prix de l’énergie, ces coûts deviennent de plus en plus difficiles à supporter, poussant parfois les collectivités à fermer ces équipements.

Rénovation complète ou économies immédiates ?

Mais, selon le programme ACTEE, il est possible de réaliser des économies d’énergie sans investissements lourds. Du nettoyage des bouches de régulation d’air, à la calorifugation des tuyaux de fluides, en passant par la diminution de la température des bassins et des locaux d’un degré, ces actions simples permettent de réaliser des économies importantes sans pour en autant en affecter le confort.

Par ailleurs, une rénovation complète peut permettre de réaliser entre 60 % et 80 % d’économies d’énergie, répondant ainsi aux exigences du décret tertiaire de 2019 qui impose une réduction de 60 % de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 d’ici 2050.

Une meilleure isolation de l’enveloppe du bâtiment peut apporter jusqu’à 30 % de gains énergétiques. L’installation de panneaux solaires électriques ou thermiques sur les toits peut également contribuer à la réduction des consommations.

Les coûts des travaux d’efficacité énergétique varient, allant de quelques dizaines de milliers d’euros pour une optimisation des équipements à plusieurs millions pour une rénovation lourde. Le programme ACTEE, via le fonds CHÊNE, finance des audits énergétiques pour aider les collectivités à établir un état des lieux, analyser les consommations d’énergie et d’eau, et identifier les pistes d’action.

Plus d’une centaine de piscines ont déjà bénéficié de cet accompagnement.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock