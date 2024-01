Couverture en tuiles : la rénovation s’est tenue en 2023, mais des incertitudes pour 2024

La Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) publie les résultats de son 9ème « observatoire de la rénovation en couverture tuiles ». Les résultats de l’enquête menée en septembre-octobre 2023 montrent que l’activité s’est tenue l’année passée, mais que des incertitudes persistent pour celle à venir.

Depuis 2019, la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB) mène deux fois par an une enquête auprès de 800 couvreurs. Ces derniers sont interrogés sur leurs carnets de commandes, prévisions en termes d’activité, devis, ou encore sur leur moral, pour déterminer les grandes tendances à venir, que ce soit à l’échelle nationale et régionale.

Les résultats de ce nouveau sondage mené entre le 4 septembre et le 25 octobre 2023 montrent que 83 % des couvreurs déclarent une activité stable ou en croissance, soit une légère baisse de -5 points sur un an.

Moins de difficultés d’approvisionnement, mais toujours des difficultés de recrutement

Il y a un an, 86 % des couvreurs déclaraient subir des difficultés d’approvisionnement, qui avaient persisté en 2021 et 2022. Ces dernières se sont nettement atténuées, puisqu’ils n’étaient plus que 53 % à en constater fin 2023.

Les prix restent toutefois une problématique pour 9 entreprises de couverture sur 10. Il en va de même pour la pénurie de main d’œuvre, puisque 65 % des entreprises déclarent faire face à des difficultés de recrutement. Or, parmi elles, 74 % estiment qu’il s’agit d’un frein à la croissance de leur activité.

Vers une activité en baisse en 2024 ?

Concernant l’activité, 67 % des entreprises de couverture prévoient une activité stable ou en hausse pour l’année à venir. Le moral des couvreurs reste globalement bon avec 3,3 sur 5.

Toutefois, des incertitudes persistent, notamment en raison de carnets de commandes en légère baisse, avec 7,1 mois en octobre 2023, contre 7,9 en février 2023. 35 % des entreprises de couverture estiment également que le nombre de devis est inférieur à la normale, soit 6 points de plus qu’il y a un an.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock