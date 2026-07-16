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Défaillances d'entreprises : la construction robuste, mais disparate au T2 2026

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Conjoncture
Publié le 16 juillet 2026 à 9h10, mis à jour le 16 juillet 2026 à 14h34, par Virginie Kroun
Les défaillances progressent de 5,4 % au T2 2026. Certes, la construction résiste (-0,8 %), mais la promotion immobilière et les travaux publics peinent.
©Adobe Stock - Batiweb
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Au deuxième trimestre 2026, les défaillances d'entreprises augmentent de 5,4 % sur un an, d'après les chiffres dévoilés ce mardi 16 juillet par Altares. 17 486 procédures ont été ouvertes au T2 2026, tandis que 37 700 entreprises « sont tombées » depuis début de l'année. 66,3 % des procédures sont des liquidations directes (11 591 jugements ; +4,8 % sur un an). 5 546 redressements judiciaires ont été dénombrés au second trimestre, progressant un peu plus fortement sur an (+7,1 %). Ils représentent ainsi 31,7 % des défaillances (31,2 % au T2 2025 ; 23,7 % en 2022).

Les TPE et très jeunes entreprises sont particulièrement exposées, avec 70,6 % de taux de liquidation judiciaire du côté des entreprises de moins de 3 salariés. « L’impact social de ces défaillances est important mais il s’atténue », lit-on dans la note de conjoncture. Pour preuve, le nombre d'emplois menacés recule de 9,5 % par rapport au T2 2025, à 58 830 salariés concernés, contre 69 500 au T2 2024. 

349 ouvertures de sauvegarde ont été enregistrées au T2 2026, ne concentrant que 2 % des jugements prononcés, en baisse comparé aux plus de 3 % constatés en 2023. 

« Même si le rythme décélère depuis plusieurs mois, le volume des défauts dépasse de près de 40 % les seuils observés avant la crise sanitaire ; les défaillances trimestrielles étaient alors inférieures à 13 000 », souligne Altares. 

Défaillances d'entreprises sur 20 ans - Source : Altares
Défaillances d'entreprises sur 20 ans – Source : Altares


 

« Remarquable stabilité » côté construction

 

Comparé aux chiffres généraux, « la construction fait preuve d'une remarquable stabilité » (4 148 défaillances au T2 2026 ; -0,8 %). Mais le niveau de défaillances demeure haut et disparate selon les activités. 

En témoigne le gros œuvre, affichant 1 054 défaillances (-12,4 %), avec -11 % dans la construction de maisons individuelles et -12 % dans la maçonnerie. Le second œuvre dénombre 1 922 défaillances (-5,5 %), les équipements thermiques et climatiques (-20 %) et les travaux électriques (-15 %) sont particulièrement en forme. Mais les défauts dans la plâtrerie (+13 %) ou la charpente (+57 %) pèsent dans la dynamique.

Défaillances dans la construction au T2 2026 - Source : Altares
Défaillances dans la construction au T2 2026 – Source : Altares

« L'immobilier est toujours un foyer de très fortes tensions », indique Altares. Les agences immobilières parviennent à résister (-4,9 %), tandis que les défaillances explosent dans la promotion (+87,8 % ; 276 procédures), confirmant les craintes de la FPI. « Ce taux tient à l'envolée des défauts de supports juridiques de programmes immobiliers (+180 %) dont plus de la moitié sont des sociétés de construction-vente détenues par HPL Groupe », apprend-on dans la conjoncture. 

Alors que les travaux publics étaient une poche de résistance au 1er trimestre 2026 (-20 %), les défaillances reprennent au trimestre suivant (+8,8 % ; 197) avec un rebond de procédures dans les travaux de terrassement (+18 %).

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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