Les défaillances progressent de 5,4 % au T2 2026. Certes, la construction résiste (-0,8 %), mais la promotion immobilière et les travaux publics peinent.

Au deuxième trimestre 2026, les défaillances d'entreprises augmentent de 5,4 % sur un an, d'après les chiffres dévoilés ce mardi 16 juillet par Altares. 17 486 procédures ont été ouvertes au T2 2026, tandis que 37 700 entreprises « sont tombées » depuis début de l'année. 66,3 % des procédures sont des liquidations directes (11 591 jugements ; +4,8 % sur un an). 5 546 redressements judiciaires ont été dénombrés au second trimestre, progressant un peu plus fortement sur an (+7,1 %). Ils représentent ainsi 31,7 % des défaillances (31,2 % au T2 2025 ; 23,7 % en 2022).

Les TPE et très jeunes entreprises sont particulièrement exposées, avec 70,6 % de taux de liquidation judiciaire du côté des entreprises de moins de 3 salariés. « L’impact social de ces défaillances est important mais il s’atténue », lit-on dans la note de conjoncture. Pour preuve, le nombre d'emplois menacés recule de 9,5 % par rapport au T2 2025, à 58 830 salariés concernés, contre 69 500 au T2 2024.

349 ouvertures de sauvegarde ont été enregistrées au T2 2026, ne concentrant que 2 % des jugements prononcés, en baisse comparé aux plus de 3 % constatés en 2023.

« Même si le rythme décélère depuis plusieurs mois, le volume des défauts dépasse de près de 40 % les seuils observés avant la crise sanitaire ; les défaillances trimestrielles étaient alors inférieures à 13 000 », souligne Altares.

Défaillances d'entreprises sur 20 ans – Source : Altares





« Remarquable stabilité » côté construction

Comparé aux chiffres généraux, « la construction fait preuve d'une remarquable stabilité » (4 148 défaillances au T2 2026 ; -0,8 %). Mais le niveau de défaillances demeure haut et disparate selon les activités.

En témoigne le gros œuvre, affichant 1 054 défaillances (-12,4 %), avec -11 % dans la construction de maisons individuelles et -12 % dans la maçonnerie. Le second œuvre dénombre 1 922 défaillances (-5,5 %), les équipements thermiques et climatiques (-20 %) et les travaux électriques (-15 %) sont particulièrement en forme. Mais les défauts dans la plâtrerie (+13 %) ou la charpente (+57 %) pèsent dans la dynamique.

Défaillances dans la construction au T2 2026 – Source : Altares

« L'immobilier est toujours un foyer de très fortes tensions », indique Altares. Les agences immobilières parviennent à résister (-4,9 %), tandis que les défaillances explosent dans la promotion (+87,8 % ; 276 procédures), confirmant les craintes de la FPI. « Ce taux tient à l'envolée des défauts de supports juridiques de programmes immobiliers (+180 %) dont plus de la moitié sont des sociétés de construction-vente détenues par HPL Groupe », apprend-on dans la conjoncture.

Alors que les travaux publics étaient une poche de résistance au 1er trimestre 2026 (-20 %), les défaillances reprennent au trimestre suivant (+8,8 % ; 197) avec un rebond de procédures dans les travaux de terrassement (+18 %).