Soudal dépasse 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Le groupe célèbre ses 60 ans avec une croissance de 3 % sur l'année dernière et poursuit son expansion internationale.

Un record pour célébrer les soixante ans d'existence de l'entreprise. Le groupe Soudal, créé en 1966, annonce avoir atteint les 1,513 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit une progression de 3 % sur un an. À travers les 34 sites de production, Soudal emploie plus de 4 800 collaborateurs, alors que des acquisitions au Japon, en Égypte et en Arabie saoudite ont encore étendu l'influence du groupe.

Les 50 ans de Silirub coïncident avec les 60 ans de Soudal

La marque, spécialisée dans les mastics, colles et mousses polyuréthane, affirme qu'une partie de cette croissance pourrait s'expliquer par les bonnes ventes de certains produits. Selon Soudal, les ventes des colles-mousses de construction ont ainsi augmenté de 11,7 % en un an, alors que la gamme d'aérosols techniques Color spray a vu ses volumes multipliés par 30 après son lancement en 2024.

En plus de ces nouveaux produits, le groupe belge annonce aussi célébrer en 2026 les 50 ans de Silirub, qu'il qualifie de « produit emblématique et pilier [...] dans les mastics silicones ».

Un contrat de sponsoring dans le cyclisme jusqu'à 2030

En 2026, Soudal déclare vouloir miser sur le développement de ses aérosols techniques, les colles parquets et des innovations réduisant les temps d'exécution sur chantier.

Par ailleurs, alors que le cycliste Belge Tim Merlier et ses coéquipiers de Soudal Quick-Step participent cette année encore au Tour de France, on a appris il y a quelques mois que le sponsoring de la part de la Soudal serait prolongé jusqu'en 2030. Une co-exposition avec Quick-Step depuis 2023 (après le sponsoring de l'équipe Lotto-Soudal entre 2015 et 2022) dans l'événement au milliard de téléspectateurs qui permet, selon la communication du groupe, de « soutenir la notoriété de la marque à l'international ».