Eiffage affiche un chiffre d'affaires en hausse de 3,3 % au T3 2026. Une dynamique soutenue par les Travaux, tandis que les Concessions reculent.

Le major du BTP Eiffage a sorti ses chiffres du 3ème trimestre 2026, ce jeudi 12 novembre. Le chiffre d'affaires s'établit à 6,6 milliards d'euros, soit +3,3 % par rapport au 3ème trimestre 2025. Au 30 septembre 2026, son activité progresse de 2,6 % sur 9 mois, par rapport à la même période en 2025.

Tendance haussière dans la partie Travaux

Une hausse portée par le segment Travaux, qui profite « d’une bonne visibilité grâce à un carnet de commandes qui s’établit à 31,4 milliards d’euros au 30 septembre 2026, très proche de son niveau au 30 juin dernier (31,5 milliards d’euros). Il est en progression de 2 % sur un an et de 5 % depuis le début de l’année, assurant ainsi 17,3 mois d’activité ».

La CA sur cette branche affiche +4 % et +2,5 % à périmètre et change constant (pcc), entre le T3 2025 et le T3 2026. Cumulée sur neuf mois, l'activité grimpe de 3,2 % (+1,6 % pcc) par rapport à 2025. Elle atteint 15,8 milliards d’euros au 30 septembre 2026 (dont 42,5 % hors de France).

« L’activité reste bien orientée en Europe hors de France (+9,3 % à structure réelle ; +6,2 % pcc) et parvient à résister en France (+1,4 % à structure réelle ; +0,9 % pcc) grâce à la diversité des métiers du groupe. Hors d’Europe, la baisse d’activité (-36,0 %) est due à la fin de plusieurs opérations réalisées en mode export, telle qu’anticipée. Il est rappelé que l’Europe est le cœur de cible stratégique du Groupe », lit-on dans la note de conjoncture.

La « bonne dynamique d’Eiffage Énergie Systèmes » n'y est pas pour rien, qui concentre 6,023 milliards d'euros de CA (+ 5,8 % à structure réelle ; + 3,0 % pcc). La progression est plus modérée en France (3,155 milliards d’euros ; +1,1 % à structure réelle ;-0,5 % pcc); qu'en Europe hors de France (2,702 milliards d’euros ; +12,1 % ; +7,7 % pcc).

« La croissance organique s’est avérée particulièrement dynamique en Allemagne, Espagne et aux Pays-Bas. En outre, les acquisitions réalisées en Espagne, Allemagne et Italie ont contribué à 4,4 % de croissance », commente Eiffage. Hors Europe, les 166 millions d’euros de CA engrangés (163 millions d’euros au 30 septembre 2025) sont principalement dus aux projets d'électrification. Le carnet de commandes s'enrichit de 7 % sur un an, à 9,5 milliards d’euros.

L'activité Construction d'Eiffage s'inscrit quant à elle à la hausse en France (+2,7 % ; 2,369 milliards d’euros), mais davantage sur la zone européenne hors France (+8,2 % ; 750 millions d’euros).

« L’activité reste dynamique en Belgique, au Luxembourg et en Pologne et l’intégration des entités de travaux du groupe Baatz au Luxembourg apporte une contribution de 3,5 % en Europe hors de France », détaille le major, avant d'ajouter : « Dans l’immobilier, le chiffre d’affaires est en hausse de 9,2 % à 393 millions d’euros. La commercialisation de logements s’établit à 1 891 réservations à fin septembre 2026 contre 1 286 à fin septembre 2025 ».

Côté infrastructures, Eiffage observe 6 623 millions d'euros d'activité (+1,1 % à structure réelle ; +0,2 % pcc). À l'échelle française (3,385 milliards d'euros ; +0,9 %), le segment connaît des variations entre ses activités (Eiffage Génie Civil +4,4 %, Eiffage Métal +39,1 %, Eiffage Route -6,9 %). Eiffage Route a été impacté par le coup de frein sur les projets durant la période électorale en mars 2026 en France, tandis que Eiffage Métal s'épanouit grâce aux projets éoliens offshore et ouvrages métalliques chez le voisin allemand. Il n'empêche que le carnet de commande régresse de 1 % sur un an à 15,9 milliards d’euros.

Recul de la branche Concessions

La branche Concessions enregistre en revanche un recul de 0,1 % à 1,1 milliard d'euros au T3 2026 (-0,3 % à structure réelle, et + 0,6 % pcc au 30 septembre ; 3,031 milliards d'euros). En cause : la hausse des prix des carburants. « Le chiffre d’affaires des réseaux APRR et AREA hors construction, s’établit à 2 442 millions d’euros au 30 septembre 2026, en augmentation de 0,2 % par rapport à 2025 », précise Eiffage.

Les concessions — 593 millions d’euros — se départagent entre les concessions autoroutières (278 millions d’euros ; +2,2 %), des aéroports de Lille et de Toulouse (151 millions d’euros ; +3,5 %) et partenariats public-privés (PPP) à 164 millions d’euros (188 millions d’euros au 30 septembre 2025). Ce recul s'explique par la mise en équivalence de Nové — contrat de concession pour la gestion du parc de logements domaniaux du ministère des Armées — au 31 décembre 2025 (27 millions d’euros de CA, au 30 septembre 2025).

Eiffage craint l'impact du projet de loi de finances 2027 (PLF 2027) sur le segment. Le texte prévoit d'augmenter la Taxe sur l’Exploitation des Infrastructures de Transport de Longue Distance (TEITLD), avec des répercussions de « l’ordre de 210 millions d’euros sur le résultat opérationnel courant et de 110 millions d’euros sur le résultat net part du Groupe, sur la base des chiffres de 2025 », estime le groupe, en mentionnant : « Cette hausse concernerait uniquement les réseaux APRR et AREA qui verraient le taux de TEITLD applicable passer de 4,6 % à 12,2 % du chiffre d’affaires. »

Eiffage diffusera ses résultats de 2026 le 24 février 2027, après bourse.

Source : Eiffage