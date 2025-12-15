Laura Cambe nommée directrice régionale Sud-Est d’Eiffage
Publié le 15 décembre 2025, mis à jour le 15 décembre 2025 à 17h07, par Virginie Kroun
« Je suis ravie de contribuer au développement des activités d’Eiffage Construction dans cette région dynamique (…) », déclare Laura Cambe, nouvelle directrice Sud-Est d’Eiffage Construction.
Doublement diplômée en génie civil et environnement à l’École Polytech’Orléans et d’un master en administration des entreprises à l’IAE d’Orléans, Mme Cambe a fait toute sa carrière au sein du major de la construction.
12 ans de carrière au sein du groupe Eiffage
Carrière débutant en 2013, alors qu’elle rejoint les rangs la première promotion de « Horizon Junior », programme de gestion de talents proposé par le groupe. D’abord chargée d’étude de prix, elle devient conductrice de travaux.
Ce poste managérial la propulse ensuite vers d’autres postes à responsabilités. D’abord celui de Directrice Eiffage Construction Poitou-Charentes de 2019 à 2023, puis de Directrice territoriale au sein de la filiale Eiffage Immobilier de 2023 à 2025.
Directrice régionale adjointe de la zone Sud-Ouest d’Eiffage Construction depuis avril 2025, Laura Cambe atterrit à 35 ans à la fonction direction régionale Sud-Est de la filiale.
Sa mission : « piloter le développement des activités de la région, en s’appuyant sur notre modèle de constructeur-promoteur-aménageur et en mettant son expertise au service de la mise en œuvre de la stratégie de la branche Construction », lit-on dans le communiqué du major.
