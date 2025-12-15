Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Laura Cambe nommée directrice régionale Sud-Est d’Eiffage

Partager l'article
Nomination

Publié le 15 décembre 2025, mis à jour le 15 décembre 2025 à 17h07, par Virginie Kroun

Directrice régionale adjointe de la zone Sud-Ouest d’Eiffage Construction depuis printemps 2025, Laura Cambe en devient la directrice Sud-Est. Retour sur ses 12 ans de parcours au sein du major.
©Eiffage/Benauge
©Eiffage/Benauge

« Je suis ravie de contribuer au développement des activités d’Eiffage Construction dans cette région dynamique (…) », déclare Laura Cambe, nouvelle directrice Sud-Est d’Eiffage Construction. 

Doublement diplômée en génie civil et environnement à l’École Polytech’Orléans et d’un master en administration des entreprises à l’IAE d’Orléans, Mme Cambe a fait toute sa carrière au sein du major de la construction.

12 ans de carrière au sein du groupe Eiffage

 

Carrière débutant en 2013, alors qu’elle rejoint les rangs la première promotion de « Horizon Junior », programme de gestion de talents proposé par le groupe. D’abord chargée d’étude de prix, elle devient conductrice de travaux. 

Ce poste managérial la propulse ensuite vers d’autres postes à responsabilités. D’abord celui de Directrice Eiffage Construction Poitou-Charentes de 2019 à 2023, puis de Directrice territoriale au sein de la filiale Eiffage Immobilier de 2023 à 2025. 

Directrice régionale adjointe de la zone Sud-Ouest d’Eiffage Construction depuis avril 2025, Laura Cambe atterrit à 35 ans à la fonction direction régionale Sud-Est de la filiale.

Sa mission : « piloter le développement des activités de la région, en s’appuyant sur notre modèle de constructeur-promoteur-aménageur et en mettant son expertise au service de la mise en œuvre de la stratégie de la branche Construction », lit-on dans le communiqué du major.
 

Par Virginie Kroun
 

Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.