Entretien avec Gérard Sénior, président de Qualibat. Il évoque le bilan de l'organisme et ses 35 projets de qualifications, guidés par diverses thématiques, de la transition environnementale à celle numérique, en passant par les nouveaux modes constructifs.

« D'abord, Qualibat, c'est une très ancienne maison qui date de 1949, au moment de la reconstruction. L'État s'est demandé et puis la filière s'est organisée pour savoir justement comment repérer les compétences des entreprises pour reconstruire la France. Il a été constitué cette association loi de 1901 qui est toujours existante et donc a permis pour les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, etc. de repérer les compétences et aussi la régularité fiscale, administrative des entreprises. »

Ainsi est racontée l'histoire de Qualibat par son actuel président, Gérard Sénior. Rencontre avec lui sur notre stand, au salon Batimat du Paris Builders Show.

Quel bilan de certifications enregistre Qualibat à fin septembre 2026 ?

Gérard Sénior : On a approfondi l'objectif principal de Qualibat qui était d'établir la confiance dans le bâtiment. On a toutes les qualifications du bâtiment, sauf l'électricité [gérée par Qualifelec].

Nos 160 salariés sont très dévoués à la filière. On a 50 000 clients, il faut en prendre soin. Une qualification, c'est une démarche volontaire, ce n'est pas obligatoire. Et cette qualification demandée par les entreprises est étudiée avec des dossiers du point de vue administratif.

On a 3 500 membres de commissions sur l'ensemble de la France. Ce sont ceux qui attribuent véritablement la qualification. Et ces commissions sont constituées dans l'ensemble de la filière : maîtrise d'ouvrage, maîtrise de l'oeuvre, entreprises, bureaux de contrôle, bureaux d'études et entreprises, bien entendu.

Comment évoluent les nouvelles qualifications que l’organisme nous a annoncées fin 2025 ?

G.S : On a 35 sujets de nouvelles qualifications. Le rôle de Qualibat est d'anticiper les besoins de la filière. On est un élément de l'écosystème, et notre mode d'élaboration des qualifications se trouve au sein des groupes de travail avec les organisations professionnelles : la FFB, la Capeb, etc.

Il y a trois thématiques importantes. D'une part la transition environnementale et énergétique, où l'on a un certain nombre de qualifications qui ont été élaborées.

Une deuxième sur les nouveaux modes constructifs, donc avec l'impression 3D. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage recherchent des entreprises pour faire de l'impression 3D, ils vont les chercher en Allemagne. Et ça, ce n'est pas normal, alors qu'il y a des entreprises françaises qui sont capables de faire, qui se sont équipées.

Et une troisième thématique sur le numérique, l'intelligence artificielle, tout ce qui peut faire évoluer les pratiques des entreprises.

Quels enjeux futurs veut couvrir Qualibat ?



G.S : On est en période de crise. On a encore plus besoin d'avoir des qualifications qui permettent justement de sortir du lot. Il y en a qui l'ont compris.

Le RGE est un élément aussi important dans la pratique de Qualibat et on a travaillé sur la simplification. Il faut simplifier les parcours, notamment pour les petites entreprises et donc avec la mise en place de la valorisation des acquis d'expérience, qui était une des revendications des organisations professionnelles, notamment la Capeb.

Par contre, c'est aussi lutter contre la fraude. Qualibat a participé à la création de l'association Stop Fraudes, justement pour apporter notre savoir-faire en la matière. Nos chargés de clientèle sont entraînés pour repérer les fraudeurs avec un certain nombre de signaux faibles.

Qualibat fait aussi partie de l’Alliance pour la décarbonation du bâtiment. À quoi ressemble le bâtiment bas carbone selon vous ?

G.S : L'Alliance pour la décarbonation du bâtiment, c'est l'occasion de se poser la question, à partir de la décarbonation, de l'évolution des bâtiments. Aujourd'hui, avoir une approche uniquement centrée sur le carbone ne correspond pas aux besoins.

Lorsqu'on va intervenir sur un bâtiment, ce sont des cycles très longs. On n'y revient pas avant 30-40 ans, donc il est important d'avoir une vision globale.

Et je dirais que la profession d'architecte est là pour cela, avoir cette approche très globalisante et se poser sur les problèmes de l'adaptation au vieillissement, de tout ce qui est apparu sur le confort d'été... Ensuite tous ces éléments de l'évolution d'un bâtiment se mesurent avec les impacts carbone, qu'on doit justement surveiller lorsqu'on intervient sur ces bâtiments.