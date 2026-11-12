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Fraudes à MaPrimeRénov' : jusqu'à 3,5 ans de prison requis contre les prévenus

Justice
Publié le 12 novembre 2026 à 14h00, par Virginie Kroun
L'affaire de fraudes massive jugée à Nanterre (Hauts-de-Seine) a débouché sur un réquisitoire. Des peines de 1 à 3,5 ans de prison ont été requis contre les treize prévenus, impliqués à des degrés divers dans l'affaire.
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Leprocès pour l'affaire de fraudes à l'aide MaPrimeRénov' et escroqueries aux placements financiers s'est ouvert ce lundi 9 novembre au tribunal correctionnel de Nanterre. 

Treize hommes (donneurs d'ordre, recruteurs ou encore « mules bancaires ») sont concernés et le préjudice estimé s'élève à près de 5 millions d'euros, comme décrit dans notre article sur le lancement du procès

Des « atteintes résolument graves aux finances publiques »

 

Si le procès doit se conclure ce vendredi 13 novembre, le réquisitoire est tombé ce jeudi 12 novembre : des peines de 12 à 42 mois d'emprisonnement avec sursis. À celles-ci s'ajoutent des amendes oscillant entre 10 000 à 80 000 euros.

L'avocat général dénonce des « atteintes résolument graves aux finances publiques », derrière ce système de fraude « sophistiqué » et « massif ».

Pour rappel, l'Anah indique avoir déjoué 21 000 tentatives de fraude en 2025. En juin dernier, la  direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé muscler ses contrôles sur la rénovation énergétique, avec 1 000 entreprises surveillées.

Avec AFP

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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