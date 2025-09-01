Geberit enregistre un 1er semestre en recul

Le fabricant suisse d’équipements sanitaires Geberit a publié des résultats en baisse au premier semestre 2025, pénalisé par les effets de change et la fermeture d’une usine en Allemagne. Le groupe table toutefois sur un rebond de ses ventes sur l’ensemble de l’année, porté par le marché de la rénovation.

Geberit a enregistré un bénéfice net de 338,5 millions de francs suisses (environ 360 millions d'euros) sur les six premiers mois de l’année 2025, en baisse de 3,3 % par rapport à l’an dernier.

Le chiffre d’affaires progresse légèrement (+1,7 %) pour atteindre 1,665 milliard de francs suisses, mais reste légèrement en-deçà du consensus des analystes. À taux de change constants, la hausse se chiffre toutefois à 3,9 %, indique le groupe. La marge brute opérationnelle (Ebitda) s’est établie à 30,9 %, en baisse de 70 points de base.

Selon Geberit, ce recul est « presque entièrement dû » au coût de fermeture d’une usine en Allemagne, estimé à 17 millions de francs suisses.

Construction neuve en recul, rénovation en soutien

Après une forte baisse de la demande depuis la mi-2022, en raison de la hausse des taux d’intérêt, Geberit observe une « stabilisation globale » au premier semestre 2025. En Europe, les activités liées à la construction neuve affichent un léger recul de 2 %, et devraient suivre la même tendance au second semestre. Le groupe rappelle que les permis de construire ont diminué d’environ 2 % en 2024 et de 3 % supplémentaires au premier trimestre 2025.

Ce repli devrait cependant être compensé par une activité soutenue en rénovation, qui représente déjà près de 60 % des ventes du fabricant suisse. Geberit constate également une hausse des transactions immobilières dans plusieurs pays européens, un signal positif pour les marchés de remplacement et de rénovation.

Des perspectives contrastées selon les zones géographiques

Si les perspectives restent mitigées à l’international, Geberit s’attend à une forte demande sur certains marchés, notamment en Inde et dans la région du Golfe. À l’inverse, un « déclin » est anticipé en Chine en raison de la situation tendue du secteur résidentiel. Le groupe souligne par ailleurs que les droits de douane américains ont un impact limité sur ses résultats - ses produits destinés au marché américain étant majoritairement fabriqués sur place.

Malgré un premier semestre impacté par des effets exogènes, Geberit maintient sa prévision d’une hausse de 4 % de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’année (en devises locales), avec un Ebitda attendu autour de 29 %. Le groupe dit s’appuyer sur la stabilité de la demande en rénovation et sur la dynamique des marchés porteurs hors Europe pour atteindre ses objectifs.

