La Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa célèbre les 60 ans d’un marché devenu incontournable : celui des piscines familiales. Un équipement autrefois réservé à une élite, aujourd’hui installé dans plus de 3 millions de foyers français.

En 2025, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) fête les 60 ans du marché de la piscine familiale en France. Un anniversaire qui célèbre l’essor d’un équipement devenu emblématique de l’art de vivre à la française.

« Un petit bout de mer à la maison »

Alors qu’on comptait moins de 1 500 piscines enterrées en 1965, la France en recense aujourd’hui plus de 3,6 millions. C’est désormais le pays le mieux équipé d’Europe en piscines privées enterrées, et le troisième au monde, derrière les États-Unis et le Brésil.

Loin de son image d’équipement de luxe réservé à une élite, la piscine s’est démocratisée au fil des décennies. Porté par l’innovation, cet équipement s’est adapté aux évolutions de la société : plus petites, plus faciles à entretenir, connectées, sobres en énergie et en eau, les piscines trouvent leur place dans des jardins de toutes tailles, y compris en milieu périurbain.

Le coût d’installation s’est aussi élargi à tous les budgets, avec des modèles en kit à monter soi-même, ou clés en main proposés par des professionnels qualifiés.

Selon la fédération, ce succès est aussi sociologique. Comme le souligne le chercheur Jean Viard, la piscine symbolise un « petit bout de mer à la maison ». Elle est aujourd’hui synonyme de bien-être, de convivialité, et de moments partagés en famille ou entre amis.

Le phénomène s’est accéléré depuis la crise du Covid, période durant laquelle les Français ont redécouvert leur domicile comme lieu de refuge, d’évasion ou encore de loisirs.

Des piscines plus intelligentes et responsables

Depuis plusieurs années, les professionnels de la piscine s'engagent pour réduire l’empreinte écologique des bassins. La fédération rappelle d'ailleurs avoir développé un calculateur environnemental, classant les piscines de A à F selon leur performance énergétique et leur consommation d’eau.

Elle propose aussi des outils aux particuliers pour mieux gérer l’hivernage, l’évaporation ou le traitement de l’eau.

Enfin, le secteur s’est profondément professionnalisé. Dès 1965, les pionniers ont œuvré à structurer la filière. Aujourd’hui, plus de 1 600 entreprises adhèrent à la FPP. La formation (notamment via le Brevet Professionnel Piscine), les labels Propiscines et ProAbris, ou encore les Trophées de la Piscine valorisent un savoir-faire et un engagement de qualité.

À 60 ans, la piscine familiale reste un rêve pour de nombreux Français — près de 40 % de ceux qui disposent d’un jardin « piscinable » souhaitent franchir le pas.

Par Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock