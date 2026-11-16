Le bâtiment français traverse une période paradoxale. Alors que l'activité économique ralentit et que les recrutements diminuent, de nombreuses entreprises continuent de rencontrer des difficultés pour trouver des professionnels qualifiés. Maçons, électriciens, plombiers, couvreurs ou conducteurs de travaux : certains profils restent particulièrement recherchés. Dans ce contexte, l'intérim occupe une place importante dans l'organisation des chantiers, tandis que les entreprises doivent repenser leurs méthodes de recrutement et de production. Robotisation, formation, polyvalence et amélioration des conditions de travail : comment le manque de main-d'œuvre transforme-t-il le secteur du bâtiment en France ?

Le recrutement dans le bâtiment reste difficile malgré le ralentissement du marché

Le ralentissement de la construction neuve et les incertitudes économiques ont entraîné une baisse des recrutements dans le secteur français du BTP. Pourtant, les difficultés à trouver des salariés qualifiés restent importantes.

Selon l'enquête Besoins en main-d'œuvre (BMO) 2026 de France Travail, le secteur de la construction comptabilise 139 670 projets de recrutement pour l'année, et ce malgré une baisse de projets de recrutement d'environ 16 % par rapport à 2025. Une diminution certes, mais 65,2 % de ces recrutements sont toujours considérés comme difficiles par les employeurs.

Cette proportion témoigne du décalage entre les besoins des entreprises et les compétences disponibles sur le marché du travail. Certaines spécialités restent particulièrement concernées, notamment la plomberie-chauffage, l'électricité du bâtiment et la maçonnerie.

Les données publiées par France Travail en octobre 2026 confirment cette tendance. Sur la période allant de juillet 2025 à juin 2026, 329 950 offres d'emploi ont été enregistrées dans la construction. Parmi elles, 70 % concernent des emplois qualifiés.

Les métiers les plus proposés sont :

Maçonnerie : 29 170 offres.

Électricité du bâtiment : 28 740 offres.

Installation d'équipements sanitaires et thermiques : 27 820 offres.

Préparation du gros œuvre et des travaux publics : 27 100 offres.

Menuiserie aluminium : 20 540 offres.

Ces chiffres montrent que les entreprises continuent de rechercher des compétences techniques spécifiques, même lorsque le volume global des recrutements diminue.

L'intérim, un pilier du recrutement dans le BTP français

Pour répondre aux besoins ponctuels des chantiers, les entreprises du bâtiment s'appuient largement sur les agences d'intérim. Cette solution permet de renforcer rapidement les équipes, de remplacer un salarié absent ou de faire face à une augmentation temporaire de l'activité.

Selon l'Observatoire des métiers du BTP, qui s'appuie notamment sur les données de la DARES et de Prism'emploi, le secteur a représenté 127 000 emplois intérimaires en équivalent temps plein en 2025. Cela correspond à 18 % de l'ensemble de l'emploi intérimaire en France.

Autre particularité : les missions d'intérim dans le BTP sont relativement longues, avec une durée moyenne de 3,52 semaines, contre 1,87 semaine tous secteurs confondus.

Le recours à l'intérim reste donc essentiel pour maintenir la capacité opérationnelle des entreprises. Toutefois, cette solution ne permet pas de résoudre toutes les difficultés. Les agences doivent elles aussi trouver des candidats possédant les qualifications et les habilitations nécessaires pour intervenir sur les chantiers.

Des métiers en tension qui obligent les entreprises à revoir leurs méthodes

Le manque de main-d'œuvre ne concerne pas tous les métiers de manière uniforme. Selon l'Unédic, dans son analyse publiée en octobre 2026, 61,2 % des entreprises du bâtiment déclaraient rencontrer des difficultés de recrutement au troisième trimestre 2026. Ce taux reste nettement supérieur à celui de l'industrie manufacturière (37,1 %) et des services (34,5 %). Par ailleurs, le taux d'emplois vacants dans la construction atteignait 2,8 % au deuxième trimestre 2026, contre 2,3 % pour l'ensemble des secteurs étudiés.

Pour les entreprises, ces tensions ont des conséquences concrètes : délais de réalisation plus longs, difficultés à constituer des équipes complètes, recours accru à la sous-traitance et impossibilité de répondre à certaines commandes. Elles conduisent également les employeurs à élargir leurs critères de recrutement. Les profils polyvalents, capables d'intervenir sur plusieurs types de travaux, deviennent particulièrement recherchés.

La fidélisation des salariés prend également une importance centrale. Rémunération, évolution professionnelle, sécurité et organisation des horaires sont désormais des éléments déterminants pour conserver les compétences au sein des entreprises.

Robotisation et préfabrication : produire davantage avec des équipes réduites

Face aux difficultés de recrutement, les entreprises cherchent également à améliorer leur productivité. La modernisation des équipements et l'automatisation de certaines tâches constituent des réponses de plus en plus importantes.

La robotisation permet notamment de limiter les opérations répétitives et physiquement exigeantes. Robots de démolition, machines de découpe automatisées, équipements de manutention ou engins connectés contribuent à réduire la charge de travail des équipes.

La préfabrication représente une autre évolution importante. En réalisant certains éléments directement en atelier, les entreprises peuvent limiter les interventions sur chantier, mieux maîtriser les délais et optimiser l'utilisation de leurs ressources humaines.

Le numérique participe aussi à cette transformation. Le BIM (Building Information Modeling) facilite la coordination entre les différents corps de métier et permet de réduire les erreurs susceptibles d'entraîner des reprises de travaux. Les drones, les logiciels de planification et les applications de suivi de chantier et l’intelligence artificielle contribuent également à améliorer l'organisation quotidienne.

L'objectif n'est pas de remplacer les professionnels, mais de leur permettre de consacrer davantage de temps aux opérations nécessitant une expertise technique.

Formation et reconversion : préparer les compétences de demain

La question de la main-d'œuvre ne pourra toutefois pas être résolue uniquement par les nouvelles technologies. Le renouvellement des générations et la formation des professionnels restent indispensables.

L'apprentissage représente notamment un levier essentiel pour attirer de nouveaux candidats. Pourtant, les effectifs en formation connaissent des difficultés. Selon les données du CCCA-BTP relayées en octobre 2026, les CFA du secteur comptaient 80 892 apprentis au 1er décembre 2025, soit une baisse de 5,4 % sur un an à périmètre constant.

Les entreprises doivent donc renforcer leurs relations avec les centres de formation et développer l'accueil des apprentis. La formation continue constitue également un enjeu stratégique. La rénovation énergétique, l'installation de pompes à chaleur, le photovoltaïque et les matériaux biosourcés nécessitent de nouvelles compétences techniques.

Enfin, la féminisation du secteur est également un enjeu crucial. Cela lui permettrait d’élargir son vivier de recrutement en attirant davantage de femmes et de personnes en reconversion professionnelle.

Par Alexandre Masson (intervenant externe)