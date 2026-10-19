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Matériaux de construction : l’Unicem anticipe une nouvelle année de repli

Conjoncture
Publié le 19 octobre 2026 à 16h00, par Claire Lemonnier
Dans son bilan à fin août, l’Unicem anticipe une baisse de 3 à 4 % des livraisons BPE et d’environ 3 % de la production de granulats en 2026. Malgré un rebond ponctuel en août, les deux filières restent pénalisées par la faiblesse des TP et l'instabilité dans la construction.
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L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) publie le bilan des matériaux de construction à fin août.


Une activité toujours en baisse pour les granulats et le BPE


Selon ses estimations, l’Unicem prévoit une baisse de 3 à 4 % des livraisons de béton prêt à l’emploi (BPE) en 2026, récemment impactées par les épisodes caniculaires de cet été.


Pour les granulats, l’Union estime que la production devrait baisser d’environ 3 % sur l’année, notamment en raison d’une mauvaise conjoncture dans les travaux publics.


Travaux publics : des commandes en net recul


Sur les huit premiers mois de l’année, les travaux publics enregistrent en effet -26,6 % de prises de commandes et -8 % de travaux réalisés.


Malgré un redressement au mois d’aout (+3,6 % par rapport à juillet), la production de granulats reste orientée à la baisse, avec près de -4 % sur les huit premiers mois de l’année.


Côté BPE, l’Unicem enregistre +2,4 % entre juillet et août. Mais cela reste toujours -5 % qu’un an plus tôt. Et depuis janvier 2026, le recul est estimé à -4,8 %.


Dans ce contexte, l’indicateur matériaux baisse pour le troisième mois consécutif.

L'évolution des matériaux de construction (granulats et BPE). Source : UNICEM


L’Unicem rappelle que le contexte économique français reste morose en cet automne 2026, entre une croissance atone, une baisse du pouvoir d’achat, et un contexte politique et géopolitique incertain.


Logement neuf : des signaux contrastés pour la construction


Côté immobilier neuf, le recul des ventes et des permis de construire laisse présager un repli des mises en chantier en 2027-2028.


Si les ventes de maisons individuelles ont augmenté de 3,4 % en août, elles chutent de 6,6 % sur les huit premiers mois de 2026, et même de 20,7 % au cours du dernier trimestre.


Les mises en chantier de logements, elles, restent dynamiques, avec +4,6 % entre juin et août par rapport aux trois mois précédents, et même +29 % par rapport au même trimestre de l’an dernier.


En cumul sur 12 mois à fin août, le nombre de chantiers ouverts augmente parallèlement de 21 %.


Toutefois, la tendance n’est pas la même dans le non résidentiel, avec -6 % de surfaces autorisées au cours des trois derniers mois par rapport à un an plus tôt.

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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