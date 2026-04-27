Icade prévoit jusqu’à 93 départs dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective, sur fond de crise du secteur immobilier.

La foncière Icade, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a indiqué à l’AFP vendredi 24 avril prévoir une réduction de ses effectifs via une rupture conventionnelle collective, confirmant une information du média L'Informé.

« Après concertation avec le conseil d'administration, la direction et les organisations syndicales d'Icade ont signé un accord portant sur une rupture conventionnelle collective (RCC), qui a été validée par l'administration », explique Icade dans une déclaration transmise à l’AFP.

93 salariés sur le départ

« Le nombre de départs maximum est fixé à 93 collaborateurs » et concerne « l’ensemble des métiers d'Icade », précise Icade, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui emploie environ 1 000 salariés et intervient à la fois dans la promotion immobilière et comme foncière, principalement sur le marché des bureaux.

Dans un contexte de crise du secteur immobilier qui perdure depuis près de trois ans, Icade s’est recentré en cédant ses activités liées à la santé ainsi qu’une partie de son portefeuille d’actifs jugés peu porteurs, et indique que cette réduction d’effectifs vise à « préserver la compétitivité de l'entreprise dans un marché en constante évolution », tout en assurant vouloir « accompagner au mieux les collaborateurs concernés dans leur repositionnement professionnel ».

Après une année 2024 déjà plombée par la crise de l'immobilier neuf, son chiffre d'affaires ressort en baisse de 7,2 % sur un an, à 1,1 milliard d'euros en 2025.

Pour 2026, Icade prévoit que son cash-flow net courant recule et s'établisse « entre 2,90 euros et 3,10 euros par action ». La perte nette d'Icade s'élève à 123 millions d'euros, réduite de moitié par rapport à 2024. L'entreprise va proposer à ses actionnaires un dividende de 1,92 euros par action, en forte baisse (c'était 4,31 € par action début 2025).

Nicolas Joly, le directeur général d'Icade, espère que 2026 sera « le point bas des activités stratégiques » de la filiale.

Avec AFP