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Val-d'Oise : plusieurs parcs d'attraction bientôt construits pour 6 milliards

Construction
Publié le 25 août 2026 à 12h55, mis à jour le 25 août 2026 à 17h34, par Raphaël Barrou
Un projet de trois parcs d'attractions, dont un sur le thème du manga Dragon Ball, doit voir le jour à Courdimanche, près de Cergy. Investissement annoncé : près de 6 milliards d'euros.
Via Instagram @emmanuelmacron - Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane - Batiweb
Via Instagram @emmanuelmacron - Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane

« Du jamais vu depuis Disneyland Paris. » C'est de cette manière qu'Emmanuel Macron a révélé la concrétisation d'un projet de trois parcs d'attraction du côté de Courdimanche (Val-d'Oise), près de Cergy. Le projet, chiffré à près de 6 milliards d'euros, doit voir le jour sur les ruines d'un des parcs d'attraction les plus anciens du pays : Mirapolis, qui n'a fonctionné qu'entre 1987 et 1991. 

À la place de la gigantesque statue de Gargantua se trouveront donc bientôt des circuits à l'effigie de Dragon Ball, le manga japonais édité entre les années 1980 et 1990. En France, la diffusion de l'adaptation en dessins animés dans le Club Dorothée a marqué toute une génération. 

Un fonds d'investissement saoudien à l'origine des investissements

 

Comme précisé par Emmanuel Macron, cette annonce intervient dans le cadre de la visite de Mohammed ben Salmane en France. La venue du prince héritier d'Arabie saoudite a en effet été accompagnée d'un renforcement des partenariats entre les deux pays.

Concernant le projet des trois nouveaux parcs d'attraction dans le Val-d'Oise, le financement saoudien plane par interviendra par l'intermédiaire de Qiddiya Investment Company, filiale du fonds d'investissement public (PIF) du royaume. 

Celui-ci, qui doit notamment permettre à l'Arabie saoudite de s'imposer dans le domaine du divertissement, a déjà passé des contrats de sponsoring avec le circuit de tennis, avec la FIFA pour la dernière coupe du monde de football. Cette année, la coupe du monde d'e-sport, créée par le PIF pour se tenir à Riyad, a d'ailleurs été délocalisée à Paris en raison de l'instabilité géopolitique du golfe. 

22 000 emplois créés selon Emmanuel Macron

 

Du côté de l'Élysée, on insiste sur les « 22 000 emplois créés » et un investissement qui permettrait de « faire rayonner la France »« Si on peut bénéficier d'une amélioration de l'offre de transport, notamment sur le RER A ou sur la circulation des bus, ce sera positif », abonde auprès de l'AFP Maryeme Bouslam, conseillère municipale d'opposition à Courdimanche. 

« C'est une belle manière de terminer l'aménagement de cette ville nouvelle qui a plus de 50 ans », s'est aussi félicité Jean-Paul Jeandon (Parti socialiste), président de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, auprès de nos confrères de l'AFP. Sur ses réseaux sociaux, il a ajouté : « Après plus de trente ans de friche, une nouvelle perspective s’ouvre pour ce site emblématique. » 

Depuis la fermeture de Mirapolis, aucun projet n'était en effet parvenu à déloger Gargantua et son appétit légendaire pour le remplacer par Son Goku ou Vegeta, les personnages principaux de la saga Dragon Ball. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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