Friches : plus de 20 000 sites recensés en France en 2026

Le Cerema recense 20 250 friches en France, offrant un potentiel de reconversion face à la raréfaction du foncier.

Plus de 20 000 friches sont désormais recensées en France, représentant au moins 61 000 hectares de foncier identifié. Publié jeudi 3 septembre par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), le nouvel inventaire national met en évidence l’ampleur du potentiel de reconversion, alors que la disponibilité du foncier constitue un enjeu croissant pour les projets d’aménagement et de construction.

La plateforme nationale Cartofriches dénombre précisément 20 250 friches au 1er juillet 2026, contre environ 15 000 en avril 2025. Cette hausse ne traduit pas uniquement l’apparition de nouveaux sites : elle tient principalement à une meilleure connaissance du patrimoine foncier. Les observatoires locaux des friches couvrent désormais 61 % du territoire et sont à l’origine de près des trois quarts des sites recensés.

Le Cerema estime toutefois que l’ensemble des friches françaises représente entre 115 000 et 155 000 hectares. À titre de comparaison, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers liée à des projets d’urbanisation s’établit depuis 2011 à une moyenne de 21 000 hectares par an.

Dans ce contexte, l’établissement public considère les friches comme un levier pour limiter l’artificialisation et répondre aux besoins de développement urbain. « Face à la crainte que la rareté du foncier limite les nouveaux projets, les friches représentent un gisement encore peu exploité et un véritable potentiel de développement », souligne le Cerema.

Des surfaces surtout concentrées dans les friches industrielles

La répartition des sites fait apparaître un contraste entre le nombre de friches et les surfaces qu’elles représentent. Les friches issues de l’habitat constituent la catégorie la plus importante, avec 41 % des sites recensés, devant les friches industrielles, qui en représentent 19 %. Ces dernières concentrent néanmoins 47 % des surfaces identifiées.

La majorité des sites sont de petite taille : deux tiers des friches recensées font moins de 0,5 hectare. Par ailleurs, 71 % se situent dans des zones urbanisables, ce qui renforce leur intérêt potentiel pour de futures opérations de construction ou d’aménagement.

Leur localisation constitue également un élément déterminant pour le logement. Près de la moitié des friches recensées, soit 48 %, se trouvent dans des zones considérées comme tendues pour l’habitat, où la demande de logements excède l’offre. Cette proportion était de 33 % en 2025.

Un quart des sites déjà engagés dans une reconversion

Le passage du recensement au projet opérationnel reste toutefois à concrétiser. Parmi les friches identifiées par les observatoires locaux, environ un quart, soit 3 600 sites représentant 9 300 hectares, font déjà l’objet d’un projet de reconversion.

Par ailleurs, 13 200 friches sont actuellement recensées comme « sans projet ». Le Cerema estime que 58 % d’entre elles présentent un potentiel de reconversion pour le logement et 35 % pour l’industrie.

Pour rappel, la loi Climat et résilience de 2021 définit une friche comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé, dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

Avec AFP