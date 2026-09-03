Selon une étude menée par la Fondation pour le logement des défavorisés, une part importante des loyers proposés sur les annonces sont au-dessus des plafonds prévus par l'encadrement des loyers. Le dispositif, qui doit prendre fin en novembre prochain, pourrait être prolongé par le Parlement.

Après une décennie d'encadrement des loyers dans la capitale et l'extension progressive du dispositif à 70 communes, le baromètre publié ce jeudi 3 septembre par la Fondation pour le logement des défavorisés ressemble à un constat d'échec de son application effective.

Sur 10 000 annonces recensées entre août 2025 et août 2026, 37 % ne respectent pas les plafonds légaux. À Paris, l'association note même un pic à 64 % dans le 3ème arrondissement et 62 % dans le 16ème arrondissement. En un an, les annonces illégales sont ainsi passées de 31 % à 46 % dans la capitale.

Les annonces frauduleuses augmentent de cinq points en un an

À l'échelle nationale, la Fondation pour le logement déplore une augmentation de 5 points des dépassements sur un an et de 9 points depuis 2024.

Le dispositif, encore à l'état expérimental, est censé s'arrêter en novembre 2026. Ce qui expliquerait, selon les auteurs de l'étude, l'explosion des fraudes. « Au cours d'une année mouvementée marquée par la fin annoncée de l'encadrement et les contentieux en justice, certains bailleurs récalcitrants ont pu se sentir autorisés à déroger aux plafonds de loyer. » Un débat est cependant prévu au Sénat en octobre pour déterminer l'avenir de la mesure.

©Fondation pour le logement des défavorisés

©Fondation pour le logement des défavorisés

L'étude souligne en revanche de bons résultats à Lille, Lyon, Bordeaux et Montpellier avec des diminutions marquées des taux d'annonces frauduleuses.

La Fondation alerte sur l'impact que ces fraudes ont sur « les jeunes, les étudiants, les célibataires et les ménages modestes ». Car plus de la moitié des logements de moins de 20 m2 dépassaient le plafonnement, une part qui monte à 92 % pour les logements de moins de 10 m2. À l'inverse, 22 % des logements de plus de 75 m2 sont dans l'illégalité.

Dans le viseur de l'ex-Fondation Abbé Pierre figurent aussi les compléments de loyer. Ceux-ci, appliqués lorsque le bien immobilier comprend une caractéristique exceptionnelle, seraient utilisés de manière abusive, notamment par les agences immobilières « dès lors que le logement présente le moindre équipement ou aménagement non obligatoire [...] comme une composante quasi systématique du loyer ».

Chez Orpi, elle note par exemple qu'une annonce sur deux présente un complément de loyer, avec en moyenne 134 € mensuels à payer en plus de la location. Pour Oqoro, la pratique est presque systématique avec 97 % des annonces concernées et une moyenne de 142 €.

Des professionnels incriminés par l'étude

Invité de la matinale de France info, jeudi 3 septembre, le président de la Fnaim, Loïc Cantin, a invité Christophe Robert, président de la Fondation pour le logement des défavorisés, à lui signaler si certains de ses adhérents ne respectaient pas l'encadrement des loyers. « Si c'est le cas, nous ferons le nécessaire », a-t-il averti.

Il contredit néanmoins les conclusions de l'étude, estimant que l'échantillon était moins pertinent que la mesure « à partir des baux réellement conclus ». Toutefois, le président de la Fnaim condamne les pratiques des propriétaires qui « s'affranchissent des règles concernant l'encadrement des loyers ».

Selon les chiffres avancés par la Fondation pour le logement, la Fnaim présente pourtant 21 % d'annonces au-dessus des plafonds. Une part qui reste cependant bien moindre que celle observée sur Le Bon Coin (52 %) ou Particulier à particulier (45 %), des sites d'annonces entre particuliers. « Nous sommes [...] en droit d’attendre de professionnels de l’immobilier qu’ils s’assurent que leurs clients respectent scrupuleusement la loi », répliquent les auteurs de l'étude. « Il leur revient de mieux faire connaitre le dispositif aux bailleurs, tout en sensibilisant les locataires à leurs droits. »