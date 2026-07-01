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Étienne Crépon est nommé à la direction générale du Cerema

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Nomination
Publié le 01 juillet 2026 à 15h35, mis à jour le 01 juillet 2026 à 17h31, par Raphaël Barrou
Ancien président du CSTB, Étienne Crépon prend la direction générale du Cerema et succède à Pascal Berteaud après deux mandats.
©Cerema - Batiweb
©Cerema

Le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) a un nouveau directeur général. Par décret du Président de la République, publié le 25 juin, c'est en effet Étienne Crépon, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, qui prend la tête de l'institution. 

Il succède ainsi à Pascal Berteaud, directeur général depuis 2018, soit deux mandats de quatre ans. 

Étienne Crépon était président du CSTB depuis 2014

 

Monsieur Crépon était jusqu'alors président du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) depuis 2014. Après des études à l'école Polytechnique, puis à l'école nationale des Ponts et Chaussées, monsieur Crépon a occupé différentes positions dès 1993 au ministère du Logement, puis dans les cabinets des ministères de l'Éducation nationale, du Développement durable puis de l'Écologie, où il a été Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages entre 2008 et 2014. 

Le Cerema, qui dépend des ministères de la Transition écologique, des Transports ainsi que de celui de la Ville et du Logement, se voit confier des missions d'accompagnement des territoires dans leur adaptation au changement climatique

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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