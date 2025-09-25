Grand Paris Express : NGE remporte un nouveau contrat

Une fois n’est pas coutume : le groupe NGE, à travers sa filiale ferroviaire TSO, a remporté un contrat dans le cadre de la ligne 18 ouest du Grand Paris Express. L’entreprise fournira et posera notamment 9 kilomètres de rails « bas carbone » entre trois communes des Yvelines.

Dans le cadre de la ligne 18 ouest du Grand Paris Express, la Société des grands projets a attribué le marché des système ferroviaires au groupe NGE, à travers sa filiale ferroviaire TSO. Il s’agit du 23ème contrat remporté par NGE dans le cadre du Grand Paris Express.

TSO est notamment déjà intervenu sur les lignes 11, 15, 16 et 17, ainsi que sur l’extension ouest de la ligne du RER E, inaugurée l’année dernière.

Pour rappel, la ligne 18 desservira notamment le pôle de recherche et développement de Paris-Saclay, offrant une alternative aux bus à 65 000 étudiants du plateau de Saclay, mais elle reliera aussi le pôle économique d’Orly-Rungis, qui regroupe environ 1 850 entreprises et 70 000 salariés.

Un lot de 9 kilomètres entre trois communes des Yvelines

Le marché attribué à TSO pour un montant de 65 millions d’euros concernera une section de 9 kilomètres entre les communes de Versailles, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt.

Ce lot comprend la fourniture et la pose de la voie ferrée, du troisième rail d’alimentation électrique, et de certains équipements type passerelles, colonnes sèches et chemins de câble sur 9 kilomètres de voie double en tunnel. 200 mètres de voie en tranchée couverte seront également réalisés au niveau de la gare de Guyancourt.

Pour ce contrat, TSO utilisera des rails « bas carbone ». Concrètement, l’acier de ces rails est produit grâce à des fours à arc électriques plutôt que dans des hauts fourneaux à charbon, afin de limiter les émissions de CO2. En effet, ce type de production permet d’éviter 1,455 tonnes équivalent CO2 par tonne de rails produite.

Par ailleurs, 95 % de l’acier utilisé dans ces rails « verts » provient d’acier recyclé.

« Ce nouveau contrat s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement du groupe NGE, dans lequel les mobilités décarbonées représentent un des axes majeurs. Construire des infrastructures essentielles qui participent directement à la décarbonation des transports est une grande fierté. Nos équipes seront entièrement mobilisées pour faire de ce chantier une réussite au service des territoires et des populations », a réagi Gilles Philibert, vice-président de TSO.

Les travaux doivent débuter fin 2026.

Par Claire Lemonnier