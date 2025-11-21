CROSILUX LED : 1,4 km de mains-courantes dans le métro parisien

Les mains-courantes inox CROSILUX avec éclairage LED intégré ont été installées dans cinq gares du prolongement sud de la ligne 14 : Hôpital Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais Orly et Pont de Rungis – Aéroport d’Orly. CROSILUX LED renforce l’accessibilité et la sécurité des usagers tout en contribuant à l’esthétisme de ces nouvelles stations. C’est une belle illustration du savoir-faire de CROSO France au service des grands projets d’infrastructure et des ERP.

CROSILUX LED, un système prêt à l'emploi, personnalisable et robuste

Les mains-courantes CROSILUX avec éclairage LED intégré ont été adoptées dans de nombreux espaces publics comme les hôpitaux, les gares, les métros, les salles de spectacle, les cinémas…

Prêtes à l'emploi . Grâce à des éléments modulaires et préfabriqués, les mains-courantes CROSILUX LED sont faciles et rapides à installer. Elles ne nécessitent aucune modification sur site et permettent une grande flexibilité d’utilisation.

. Grâce à des éléments modulaires et préfabriqués, les mains-courantes CROSILUX LED sont faciles et rapides à installer. Elles ne nécessitent aucune modification sur site et permettent une grande flexibilité d’utilisation. Personnalisables . Les mains-courantes CROSILUX LED sont fabriquées sur-mesure. Elles peuvent être en inox, en verre ou en bois et sont disponibles en versions murales ou sur poteau pour répondre à tous les défis tant architecturaux que techniques.

. Les mains-courantes CROSILUX LED sont fabriquées sur-mesure. Elles peuvent être en inox, en verre ou en bois et sont disponibles en versions murales ou sur poteau pour répondre à tous les défis tant architecturaux que techniques. Robustes. Les mains-courantes CROSILUX LED ont la certification IK10 qui garantit une résistance maximale aux chocs et aux actes de vandalisme. Cette résistance exceptionnelle en fait une solution idéale pour les lieux à forte fréquentation, comme c’est le cas, notamment, dans ces cinq nouvelles gares de la ligne 14 sud.

CROSILUX LED, l’allié des projets architecturaux et techniques

Les mains-courantes CROSILUX LED sont spécialement conçues pour amener discrètement l’alimentation électrique nécessaire au système d’éclairage, ce qui permet de proposer des solutions adaptées aux contraintes techniques et esthétiques de n’importe quel projet.

Concernant l’installation des mains-courantes CROSILUX LED dans les cinq gares du prolongement sud de la ligne 14, l’enjeu était double :

Éclairage fonctionnel pour la sécurisation des espaces et guidage des usagers.

Mise en valeur architecturale des nouvelles stations.

Au total, ce sont 1,4 km de mains-courantes CROSILUX LED qui ont été posées dans cinq des stations du prolongement sud de la ligne 14.

Un accompagnement complet pour vos projets d’éclairage intégré sur mesure

Du conseil à l’installation finale, en passant par la conception et le choix des composants, CROSO France vous accompagne dans la réalisation de mains-courantes LED sur mesure.

Contactez-nous dès maintenant pour illuminez vos espaces avec CROSILUX LED.

