Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

CROSILUX LED : 1,4 km de mains-courantes dans le métro parisien

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 21 novembre 2025

CROSILUX LED renforce l’accessibilité et la sécurité des usagers tout en répondant aux exigences architecturales et techniques du projet d’envergure du Grand Paris.
CROSILUX LED : 1,4 km de mains-courantes dans le métro parisien - Batiweb

Les mains-courantes inox CROSILUX avec éclairage LED intégré ont été installées dans cinq gares du prolongement sud de la ligne 14 : Hôpital Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais Orly et Pont de Rungis – Aéroport d’Orly. CROSILUX LED renforce l’accessibilité et la sécurité des usagers tout en contribuant à l’esthétisme de ces nouvelles stations. C’est une belle illustration du savoir-faire de CROSO France au service des grands projets d’infrastructure et des ERP.

CROSILUX LED, un système prêt à l'emploi, personnalisable et robuste

Les mains-courantes CROSILUX avec éclairage LED intégré ont été adoptées dans de nombreux espaces publics comme les hôpitaux, les gares, les métros, les salles de spectacle, les cinémas… 

  • Prêtes à l'emploi. Grâce à des éléments modulaires et préfabriqués, les mains-courantes CROSILUX LED sont faciles et rapides à installer. Elles ne nécessitent aucune modification sur site et permettent une grande flexibilité d’utilisation.
  • Personnalisables. Les mains-courantes CROSILUX LED sont fabriquées sur-mesure. Elles peuvent être en inox, en verre ou en bois et sont disponibles en versions murales ou sur poteau pour répondre à tous les défis tant architecturaux que techniques.
  • Robustes. Les mains-courantes CROSILUX LED ont la certification IK10 qui garantit une résistance maximale aux chocs et aux actes de vandalisme. Cette résistance exceptionnelle en fait une solution idéale pour les lieux à forte fréquentation, comme c’est le cas, notamment, dans ces cinq nouvelles gares de la ligne 14 sud.

CROSILUX LED, l’allié des projets architecturaux et techniques

Les mains-courantes CROSILUX LED sont spécialement conçues pour amener discrètement l’alimentation électrique nécessaire au système d’éclairage, ce qui permet de proposer des solutions adaptées aux contraintes techniques et esthétiques de n’importe quel projet.

Concernant l’installation des mains-courantes CROSILUX LED dans les cinq gares du prolongement sud de la ligne 14, l’enjeu était double :

  • Éclairage fonctionnel pour la sécurisation des espaces et guidage des usagers.
  • Mise en valeur architecturale des nouvelles stations.

Au total, ce sont 1,4 km de mains-courantes CROSILUX LED qui ont été posées dans cinq des stations du prolongement sud de la ligne 14.

Un accompagnement complet pour vos projets d’éclairage intégré sur mesure

Du conseil à l’installation finale, en passant par la conception et le choix des composants, CROSO France vous accompagne dans la réalisation de mains-courantes LED sur mesure.

Contactez-nous dès maintenant pour illuminez vos espaces avec CROSILUX LED.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
CROSO FRANCE - Batiweb

CROSO France : Savoir-faire, innovation et fiabilité pour sécuriser vos projets. Filiale...

10 rue Louise Michel
67200 STRASBOURG
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.