ConnexionS'abonner
Fermer

À l'étroit dans vos projets de réhabilitation ?

Communiqué
Publié le 02 avril 2025
Partager : 
Dans l’habitat collectif, la valorisation du parc immobilier est un enjeu majeur pour les promoteurs et les bailleurs sociaux. Grâce à JELD-WEN et son savoir-faire unique, la réhabilitation des portes intérieures devient simple et efficace pour les installateurs, bénéfique aux usagers et utile à l’environnement.
À l'étroit dans vos projets de réhabilitation ? - Batiweb

Rénover oui, mais comment limiter les désagréments ?

Un projet de rénovation permet de répondre aux normes en vigueur mais engendre, par nature, des inconforts pour les usagers du bâtiment, surtout lorsque celui-ci est un habitat collectif. Mais la réhabilitation des portes intérieures améliore à la fois la thermie et l’esthétique des résidences et bénéficie aux occupants ; par une diminution des charges locatives ainsi qu’une meilleure image de leur cadre de vie.

Les solutions JELD-WEN aussi rapide que peu encombrante !

Les solutions de réhabilitation de portes intérieures JELD-WEN sont uniques et configurées en usine pour un temps d’installation record en 45 minutes ! Générant très peu de poussières, les blocs-portes de rénovation JELD-WEN maitrisent également la discrétion à la perfection : ils engendrent seulement 6mm de perte de passage ! En résumé : une réhabilitation en douceur et sans conséquences pour la mobilité des usagers.

Universels, esthétiques, et harmonieux...

Les blocs-portes de rénovation JELD-WEN s’adaptent à toutes les huisseries existantes (bois ou métalliques) et sont montées en usine avec un repérage individuel. C’est un produit 100% sur-mesure qui vient se glisser en lieu et place de l’existant. Elles offrent des finitions à la carte (blanc, stratifié, placage essences fines, moulure de décoration, plaque et rainure de décoration...) pour garantir une parfaite harmonie avec l’esthétique existante.

La conformité à tous les étages

Conforme à la règlementation incendie, les joints intumescents des blocs-portes de rénovation JELD-WEN sont intégrés directement dans le vantail et assurent : performance, préservation des dégradations, protection contre l’usure ainsi qu’une grande discrétion car totalement invisibles. Vous voulez plus de performances ? Les solutions de rénovation JELD-WEN sont encore là avec des bénéfices acoustiques allant de 29 à 42 dB, une stabilité à toute épreuve qui augmente l’isolation thermique, et une certification anti-effraction pour la sécurité des occupants.

Alors, plus d’excuses, vous ne vous sentirez plus jamais seuls dans vos projets de rénovation de portes intérieures.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
JELD-WEN - Batiweb

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

35 Avenue de la Ténarèze
32800 EAUZE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.