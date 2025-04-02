À l'étroit dans vos projets de réhabilitation ?
Rénover oui, mais comment limiter les désagréments ?
Un projet de rénovation permet de répondre aux normes en vigueur mais engendre, par nature, des inconforts pour les usagers du bâtiment, surtout lorsque celui-ci est un habitat collectif. Mais la réhabilitation des portes intérieures améliore à la fois la thermie et l’esthétique des résidences et bénéficie aux occupants ; par une diminution des charges locatives ainsi qu’une meilleure image de leur cadre de vie.
Les solutions JELD-WEN aussi rapide que peu encombrante !
Les solutions de réhabilitation de portes intérieures JELD-WEN sont uniques et configurées en usine pour un temps d’installation record en 45 minutes ! Générant très peu de poussières, les blocs-portes de rénovation JELD-WEN maitrisent également la discrétion à la perfection : ils engendrent seulement 6mm de perte de passage ! En résumé : une réhabilitation en douceur et sans conséquences pour la mobilité des usagers.
Universels, esthétiques, et harmonieux...
Les blocs-portes de rénovation JELD-WEN s’adaptent à toutes les huisseries existantes (bois ou métalliques) et sont montées en usine avec un repérage individuel. C’est un produit 100% sur-mesure qui vient se glisser en lieu et place de l’existant. Elles offrent des finitions à la carte (blanc, stratifié, placage essences fines, moulure de décoration, plaque et rainure de décoration...) pour garantir une parfaite harmonie avec l’esthétique existante.
La conformité à tous les étages
Conforme à la règlementation incendie, les joints intumescents des blocs-portes de rénovation JELD-WEN sont intégrés directement dans le vantail et assurent : performance, préservation des dégradations, protection contre l’usure ainsi qu’une grande discrétion car totalement invisibles. Vous voulez plus de performances ? Les solutions de rénovation JELD-WEN sont encore là avec des bénéfices acoustiques allant de 29 à 42 dB, une stabilité à toute épreuve qui augmente l’isolation thermique, et une certification anti-effraction pour la sécurité des occupants.
Alors, plus d’excuses, vous ne vous sentirez plus jamais seuls dans vos projets de rénovation de portes intérieures.
