Maison individuelle : des projets plus chers, des primo-accédants plus rares

Le groupe Hexaom, spécialiste de la construction individuelle, dévoile les tendances 2024 : budgets qui grimpent de 10 %, surfaces polarisées, recul des primo-accédants suite à la fin du PTZ... Malgré un marché sous tension, l'attrait pour la maison individuelle reste fort.

Le budget moyen pour une maison individuelle atteint désormais 318 000€ TTC, en hausse de 10 % par rapport à 2023, dont 200 000 € TTC consacrés à la maison (+7,5 %) et 118 000 € TTC pour le terrain (+15 %).

Cette augmentation s’explique notamment par la hausse des coûts des matières premières, du foncier et par l’évolution des attentes des Français, qui recherchent des logements plus confortables et mieux adaptés à leurs besoins.

Si la surface habitable moyenne reste stable à 106 m2, on observe une polarisation des choix : 35,5 % des maisons font moins de 90 m2 (+13 points), traduisant la recherche des solutions plus accessibles, tandis que les grandes de plus de 100 m2 progressent également (+32 %). En revanche, la part des maisons de 90 à 110 m2 recule nettement (-16 points).

Les primo-accédants toujours majoritaires mais en baisse

Les primo-accédants, bien que toujours majoritaires avec 54,7 % des acheteurs, enregistrent un recul de 7 points en un an.

Ce déclin est largement lié à la suppression du prêt à taux zéro (PTZ) en avril 2024, qui a freiné la capacité d’emprunt des jeunes ménages, les poussant à revoir leurs projets à la baisse. Néanmoins, Hexaom salue le retour du PTZ en 2025, une mesure attendue pour relancer l’accession à la propriété et soutenir les primo-accédants.

Le portrait des clients d’Hexaom révèle une population plutôt jeune et en couple : 75,5 % des acheteurs sont des duos, avec une moyenne d’âge de 41,5 ans et un quart des clients ayant moins de 30 ans.

Si les primo-accédants reculent, la part des investisseurs progresse légèrement (6 %), la maison individuelle représentant une réponse à la pénurie de logements locatifs.

Une répartition géographique en mutation

Du côté de la répartition géographique et typologique, les maisons en diffus (hors lotissement) deviennent majoritaires avec 53 % des constructions, ce qui reflète une préférence pour des terrains divisés et une certaine recherche d’indépendance.

En parallèle, 46 % des maisons sont construites dans des départements côtiers. Contrairement aux idées reçues, la mobilité résidentielle reste limitée : 89 % des acheteurs font construire leur maison à moins de 18 km de leur logement actuel et un sur cinq reste dans sa ville d'origine.

Le groupe ne se limite pas au neuf en renforcant son activité dans la rénovation avec 8 790 projets réalisés cette année.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock