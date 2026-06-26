Canicule : 130 millions d’euros annoncés pour rafraîchir les écoles

L’État, EDF, la Banque des Territoires et La Banque Postale annoncent plus de 130 millions d’euros pour financer en urgence des équipements de rafraîchissement et des travaux dans les écoles.

Un plan de financement d'urgence de plus de 130 millions d'euros destiné à soutenir l'installation de systèmes de rafraîchissement et la réalisation de travaux dans les établissements scolaires, particulièrement exposés aux épisodes de canicule, a été annoncé vendredi 26 juin par EDF, la Banque des Territoires, La Banque Postale et le gouvernement.

EDF mobilise une enveloppe de 80 millions d'euros pour les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs, afin de faire face aux épisodes de fortes chaleurs. Selon le groupe électricien, 40 millions d'euros seront consacrés à l'acquisition de plus de 100 000 équipements (ventilateurs, brumisateurs, climatiseurs mobiles et climatiseurs fixes) qui seront déployés dans plus de 10 000 établissements d'ici à la fin du mois de septembre 2026.

Des primes de 10 000 euros par établissement

Les 40 millions d'euros restants seront consacrés au financement de primes forfaitaires de 10 000 euros par établissement pour soutenir les projets de rafraîchissement, jusqu'à la fin du mois de juin 2027.

Parallèlement, la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts, La Banque Postale et ACTEE, programme dédié à l'efficacité énergétique des collectivités territoriales et financé par les certificats d'économies d'énergie (CEE), ont annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros, destinée à accompagner l'adaptation climatique de 12 500 écoles.

Interrogé sur France Culture, le ministre a précisé que le dispositif démarrerait dès la semaine suivante avec 2 500 écoles éligibles, « celles qui sont le plus en première ligne ».

Des solutions techniques rapides : ventilation, protections solaires, ombrières

Pour les établissements scolaires les plus vulnérables à la chaleur, notamment ceux ayant dû fermer, des solutions de rafraîchissement rapides (ombrières, brasseurs d'air, protections solaires ou systèmes de ventilation) seront financées, selon le communiqué. Ce dispositif d'urgence, doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros, sera déployé dans les prochains jours.

Lors de la journée de jeudi, marquée par le pic de cet épisode de canicule, environ 3 500 établissements scolaires, principalement des écoles primaires, étaient fermés, tandis que 10 000 autres avaient adapté leurs horaires.

Les organismes indiquent par ailleurs que des travaux d'adaptation plus pérennes seront engagés avant l'été 2027.

Ils précisent également que « pour les établissements les plus exposés, en fonction des diagnostics, des dispositifs de pompes à chaleur réversibles », permettant de climatiser les locaux en été, « pourront également être envisagés, afin de garantir au moins une pièce rafraîchie pour les élèves et les personnels ».

Par ailleurs, une enveloppe de 40 millions d'euros, financée par les CEE, sera mobilisée pour 10 000 autres établissements. Elle permettra notamment aux collectivités de bénéficier d'une prise en charge intégrale des diagnostics préalables aux travaux.

Les écoles fortement perturbées par les épisodes de canicule

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a salué dans un communiqué un « plan (...) pour apporter des solutions concrètes dès cet été » aux établissements scolaires.

Depuis le début de l’épisode caniculaire, les écoles, majoritairement mal équipées pour faire face à des températures records, sont fortement perturbées.

Face à ces difficultés, certains parents d’élèves ont eu recours à des solutions de fortune pour tenter de limiter la chaleur en classe, comme l’application de blanc de Meudon sur les vitres ou la pose de couvertures de survie aux fenêtres.

Plus de 850 000 collégiens doivent passer à partir de vendredi les épreuves du brevet. Si certains oraux du baccalauréat ont été reportés de quelques jours en raison de la vague de chaleur, les épreuves du brevet des collèges sont maintenues, avec notamment le français programmé vendredi matin.