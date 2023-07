Maintenir l'eau d’une piscine à une température agréable peut s'avérer coûteux et énergivore. C'est là que les pompes à chaleur pour piscine entrent en jeu. Ces dispositifs innovants offrent une solution économique et écologique pour chauffer votre piscine, vous permettant d’en profiter quasiment toute l'année quelles que soient les conditions climatiques. Dans cet article, nous explorerons en détail le fonctionnement des pompes à chaleur piscine, leurs avantages, les différents types, leurs prix et leur entretien.

Les avantages d’une pompe à chaleur piscine Lorsque les conditions climatiques ne sont pas suffisantes pour réchauffer naturellement l'eau d’une piscine, l’installation d’une pompe à chaleur pour piscine permet de chauffer efficacement l'eau du bassin. Cette installation permet également d’étendre la saison de la baignade. Une pompe à chaleur pour piscine présente l’avantage d’être économique. En effet, une PAC piscine restitue beaucoup plus d’énergie qu’elle n’en consomme. En moyenne, pour 1 kWh d’énergie consommée, la pompe à chaleur va restituer 4 kWh de chaleur dans l’eau du bassin. Cela représente généralement 1 à 2 euros en plus sur la facture d’électricité par jour de fonctionnement. Par ailleurs, il existe également des pompes à chaleur piscine réversible. Elles permettent de refroidir l’eau du bassin en cas de canicule afin que cette dernière ne dépasse pas une certaine température. Si la température de l’eau dépasse les 30 °C, le risque d’apparitions d’algues et de micro-organismes devient plus important. Quand faire tourner une pompe à chaleur piscine ? En règle générale, et si les conditions météorologiques s’y prêtent, la PAC piscine peut être mise en marche à partir de la deuxième quinzaine d’avril. De la même façon, il est également possible de faire fonctionner une pompe à chaleur de piscine pendant l’automne afin de prolonger la saison de la baignade. Attention néanmoins, la montée en température est lente. Il est admis qu’une pompe à chaleur piscine réchauffe l’eau de 1 à 2 °C par jour. Comment fonctionne une pompe à chaleur piscine ? Une pompe à chaleur pour piscine fonctionne sur le même principe que les PAC pour les habitations. Il existe deux types de pompe à chaleur pour piscine : les PAC air/eau et les PAC sol/eau. Elles puisent les calories de chaleur contenues respectivement dans l’air ou dans le sol pour les transférer à l’eau de la piscine lors d’un processus faisant intervenir un fluide frigorigène. Une pompe à chaleur pour piscine s’installe à proximité du bassin. Elle chauffe l’eau après son traitement et avant son renvoi dans la piscine. Le fonctionnement d’une pompe à chaleur piscine aérothermique Une pompe à chaleur piscine air/eau est raccordée au local technique de la piscine et fonctionne en circuit fermé. Elle est composée d’un fluide frigorigène et de quatre composants : l’évaporateur, le compresseur, le condenseur et le détendeur. L’évaporateur de la pompe à chaleur piscine prélève la chaleur de l’air qu’elle transmet au fluide frigorigène à l’état liquide. Au contact de cette chaleur, le liquide frigorigène passe à l’état gazeux. Le gaz est aspiré par le compresseur de la pompe à chaleur piscine afin d’être comprimé sous haute pression et de gagner en température. Le condenseur de la pompe à chaleur piscine prélève alors la chaleur du gaz pour la transmettre à l’eau, provoquant une perte de chaleur du fluide frigorigène, qui redevient à l’état liquide. A la sortie du condenseur, le liquide frigorigène est à l’état liquide à température ambiante et toujours à haute pression. Le détendeur de la pompe à chaleur piscine diminue la pression du liquide et diminue de manière drastique sa température permettant ainsi la création d’un nouveau cycle. En effet, ce processus se répète de manière perpétuelle. Le fonctionnement d’une pompe à chaleur piscine géothermique La pompe à chaleur piscine sol/eau est très efficace mais aussi très contraignante à installer, puisqu’elle demande de creuser dans le sol pour installer des capteurs ou éventuellement une pompe. Le système est pour le moment moins répondu et fonctionne de la même manière qu’une PAC sol/eau pour habitation. Comment choisir et installer sa pompe à chaleur piscine Il est important de bien choisir l’emplacement de sa PAC piscine. Il faut un espace d’au moins 50 centimètres sans obstacle à l’arrière de l’appareil et de 3 à 5 mètres à l’avant. En effet, la pompe à chaleur piscine rejette de l’air froid par l’avant. Découvrez comment intégrer de manière harmonieuse une pompe à chaleur pour piscine à votre extérieur. Il est important de faire appel à un professionnel spécialisé dans l'installation de ce type d'équipements afin d’éviter de possibles dysfonctionnements. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le choix de sa pompe à chaleur pour piscine. Le COP ( coefficient de performance ) Il détermine l'efficacité d'une PAC. Plus le COP est élévé plus l'appareil est efficace. Un COP de 4 veut dire que pour chaque kWh consommé la PAC en restitue 4. Le bruit Certaines PAC sont plus bruyante que d'autres La température minimale de fonctionnment C'est la température à partir de laquelle la PAC peine à fonctionner ou fonctionne plus. Echangeur tinane ou inox Si le pH de la piscine est en bas ou si elle est traitée par électrolyse au sel l'échangeur de la PAC doit forcément être en titane. Le choix du compresseur Il exxiste deux modèles de compresseur pour les PAC piscine. Le compressseur rotatif à palette permet une puissance constante. Le compresseur rotatif scroll offre un plus grand rendement et est plus silencieux. PAC piscine horizontale ou verticale ? Les deux modèles présentent des avantages différents. Combien coûte une pompe à chaleur piscine ? Compris entre 600 et 5 000 euros, le prix d’une pompe à chaleur pour piscine varie en fonction du volume de bassin à chauffer, de la marque de la PAC et de ses caractéristiques techniques. Il est important de noter que l’installation d’une pompe à chaleur pour piscine géothermique (sol/eau) est plus onéreuse que l’installation d’une PAC pour piscine air/eau. L’achat et l’installation d’une pompe à chaleur réversible pour piscine seront également plus coûteux. Comment entretenir une pompe à chaleur piscine ? Pour garantir le bon fonctionnement et la longévité de votre pompe à chaleur pour piscine, il est essentiel de l'entretenir régulièrement. Voici quelques conseils pour vous aider à prendre soin de votre système : Un nettoyage régulier : vérifiez périodiquement les filtres de la pompe à chaleur et nettoyez-les si nécessaire. Les filtres obstrués peuvent entraver le flux d'air et réduire l'efficacité de la pompe à chaleur. Nettoyez également l'extérieur de l'unité pour éliminer toute saleté ou débris accumulés.

: vérifiez périodiquement les filtres de la pompe à chaleur et nettoyez-les si nécessaire. Les filtres obstrués peuvent entraver le flux d'air et réduire l'efficacité de la pompe à chaleur. Nettoyez également l'extérieur de l'unité pour éliminer toute saleté ou débris accumulés. Une inspection annuelle par un professionnel : faites inspecter votre pompe à chaleur par un professionnel reconnu garant de l’environnement une fois par an. Il vérifiera l'état général du système, s'assurera que tous les composants fonctionnent correctement et effectuera les réparations nécessaires. Pour prolonger sa durée de vie ainsi qu’optimiser ses performances, il est conseillé de faire vérifier une pompe chaleur pour piscine tous les ans par un professionnel agréé à la manipulation des fluides frigorigènes. Un contrat d’entretien avec un professionnel coûte généralement entre 150 et 300 euros par an.

: faites inspecter votre pompe à chaleur par un professionnel reconnu garant de l’environnement une fois par an. Il vérifiera l'état général du système, s'assurera que tous les composants fonctionnent correctement et effectuera les réparations nécessaires. Pour prolonger sa durée de vie ainsi qu’optimiser ses performances, il est conseillé de faire vérifier une pompe chaleur pour piscine tous les ans par un professionnel agréé à la manipulation des fluides frigorigènes. Protégez l'unité de la pompe à chaleur piscine en hiver : si vous utilisez votre piscine uniquement pendant les mois d'été, il est recommandé de protéger l'unité de la pompe à chaleur pendant la saison hivernale. Couvrez-la avec une housse imperméable ou démontez-la et rangez-la dans un espace couvert pour éviter les dommages causés par le gel ou les intempéries.

: si vous utilisez votre piscine uniquement pendant les mois d'été, il est recommandé de protéger l'unité de la pompe à chaleur pendant la saison hivernale. Couvrez-la avec une housse imperméable ou démontez-la et rangez-la dans un espace couvert pour éviter les dommages causés par le gel ou les intempéries. Surveillez les niveaux de réfrigérant : les pompes à chaleur pour piscine fonctionnent avec un réfrigérant spécifique. Assurez-vous que le niveau de réfrigérant est correct et faites appel à un professionnel pour recharger le système si nécessaire.

: les pompes à chaleur pour piscine fonctionnent avec un réfrigérant spécifique. Assurez-vous que le niveau de réfrigérant est correct et faites appel à un professionnel pour recharger le système si nécessaire. Utilisez une couverture de piscine : pour maximiser l'efficacité de votre pompe à chaleur piscine, utilisez une couverture de piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. Cela réduira la perte de chaleur par évaporation et aidera à préserver la température de l'eau. Alexandre Masson Photo de Une : AdobeStock