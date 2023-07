Concertation publique sur le chauffage : le SYNASAV réagit

Un mois après le lancement d’une concertation publique sur « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage », le gouvernement reçoit en ce fin de mois de juillet les propositions du SYNASAV. Le représentant des métiers de l’efficacité énergétique se déploie sur différents axes, de la chaudière gaz THPE à l’entretien des systèmes de chauffage et d’ECS.

Début juin, en marge des annonces du CNR Logement, le gouvernement lançait une concertation publique sur « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage ». Un appel auquel a répondu le SYNASAV, le syndicat professionnel de la maintenance et des services en efficacité énergétique.

Pour rappel, l’organisation rassemble 850 entreprises et 16 000 salariés de l’installation, la maintenance, l’entretien, le dépannage et le remplacement des solutions chauffage, ventilation, climatisation, ainsi que la production d’eau.

Le syndicat a déposé ce jeudi 27 juillet son avis sur le site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Éviter « l’amalgame » autour des chaudières gaz

Les propositions de SYNASAV se tournent notamment sur l’interdiction des chaudières gaz, plus précisément des installations de nouvelles chaudières gaz, le remplacement des chaudières fioul et gaz par des solutions moins émettrices, le tout structuré autour d’une filière française de fabrication de pompes à chaleur (PAC).

La première réserve du SYNASAV porte sur l’appellation du chauffage gaz et fioul. Le syndicat « réfute l’appellation trompeuse de « chaudière fossile ». Elles peuvent fonctionner au gaz vert, à l’hydrogène, au bois, à l’électricité... C’est une formulation pernicieuse et inadaptée utilisée dans les différentes publications du Gouvernement et en particulier dans le présent dossier de concertation. En suivant la même logique, l’électricité issue de centrales à charbon ou à gaz nous donnerait des « PAC Fossiles ». L’amalgame du générateur et de sa source énergétique fausse les réflexions. Le SYNASAV demande à ce que tous les textes à venir n’utilisent plus cette formulation très contestable ».

En outre, selon une enquête nationale menée début juillet par le syndicat, le projet d’interdiction prévu 2024 pour les chaudières gaz dans l’existant inquiète les professionnels adhérents. 83 % des dirigeants se déclarent « pessimistes » à « très pessimistes » pour l’avenir de leur entreprise, notamment face à des annonces « intempestives » et des délais « courts ». De plus sans consulter les professionnels comme ceux du SYNASAV, dont le chiffre d’affaire actuel viendrait à 75 % du gaz, contre 14,5 % de l’électricité, 5,5 % du fioul et 2,3% du bois.

Le syndicat mise énormément sur le remplacement des chaudières basse température (BT) par des chaudières THPE dernière génération. Il encourage le maintien des aides pour l’achat (MaPrimeRénov’ sérénité, CEE) et la pose/installation (TVA À 5,5%) des appareils de chauffage THPE. « La réussite de l’atteinte des objectifs passera par une progressivité des actions. Les coups de volants sont dangereux et à l’origine des sorties de route. L’important c’est de progresser et d’emmener avec nous les ménages sur cette route de la décarbonation. Alors ne les mettons pas face à des choix », lit-on dans l’avis d’expertise du SYNASAV.

« Le remplacement d’une chaudière classique/standard par une chaudière THPE permet de gagner une voir 2 lettres sur le DPE du logement et s’inscrit donc pleinement dans la rénovation énergétique », est-il également précisé.

Inciter sans imposer le remplacement des chaudières fioul

Le syndicat a également émis une opinion concernant l’objectif de remplacement de l’intégralité des chaudières fioul d’ici 2030. « Compte tenu de la tendance générale d’évolution du parc sur les derniers mois, l’objectif semble atteignable. Il faudrait cependant s’appuyer sur une mise en œuvre effective des mesures réglementaires existantes (décret fioul, RE2020, loi Climat et Résilience, décret tertiaire, etc.). Ce qui devrait permettre d’atteindre les objectifs climatiques visés », expose l’organisation. Elle ajoute : « Le rétablissement d’une aide au remplacement des anciennes chaudières au fioul par des chaudières au gaz THPE, permettrait d’accélérer le rythme de réduction du fioul tout en réduisant de 50 % les émissions de CO2 ».

Dans cette trajectoire, le SYNASAV attend énormément du réseau France Rénov. L’idée serait notamment d’inciter sans interdire le remplacement des chaudières fioul, « d’autant plus quand les alternatives ne sont pas économiquement ou environnementalement viables ».

Le syndicat encourage notamment la mise en place d’un simulateur suivant les systèmes choisir, sans exclure les solutions THPE, ni les hybrides. Le guichet unique doit non « pas seulement informer, mais accompagner, du montage administratif jusqu’à la mise en service. Avec l’avantage de dégager du temps pour les entreprises à consacrer à leur cœur de métier plutôt que sur de l’administratif ».

Le SYNASAV se montre par ailleurs favorable au conditionnement de l’attribution de l’aide MaPrimeRénov’ à la sortie du fioul, si la boucle à eau chaude est préservée. « Pas de PAC Air/Air en remplacement d’une chaudière fioul. Encourager les chaudières THPE gaz et les solutions hybrides dans les situations d’extrêmes climatiques ou de passoires thermiques », soutient le syndicat. Surtout quand il s’agit d’un remplacement en cas de panne.

« La problématique de la panne totale imposant un remplacement d’appareil dans l’urgence est aisément envisageable pour un remplacement de chaudière fioul par une chaudière THPE gaz réseau ou GPL (3 à 4 jours nécessaires). En comparaison, passer d’une chaudière fioul à une PAC Air/Eau va nécessiter plusieurs semaines de délais entre la disponibilité du matériel et le temps d’installation, sans parler du temps nécessaire à la partie administrative liée aux demandes d’aides », compare l’organisation.

Se méfier du « tout PAC »

Il n’empêche que, selon l’enquête du SYNASAV,la bascule vers la pompe à chaleur est déjà « amorcée ». Le taux de conversion est à 17 %, tandis que 60 % des entreprises ont aujourd’hui une activité d’installation de PAC et plus de 88 % ont une activité de maintenance et de dépannage sur ce mode de chauffage.

« À noter que les plus grosses inquiétudes et les difficultés les plus importantes rencontrées par les entreprises concernent les TPE (0 à 19 salariés). Inquiétudes sur le recrutement et la formation des techniciens. Il manque actuellement plus de 3 000 techniciens uniquement sur la maintenance des 73 % des entreprises déclarent avoir des besoins en formation sur la thermodynamique et plus de 87 % des entreprises déclarent souhaiter devenir STA (station technique agréée) d’un industriel », est-il cependant évoqué dans leur note d’expertise.

Le syndicat appelle cependant à se méfier de « l’effet du tout PAC » et à développer des aides plus importantes sur les PAC hybrides que sur les PAC 100 % électriques. Sans compter la formation à ces métiers. « Il faut maintenir les formations sur tous les systèmes de chauffage et favoriser les passerelles entre formations. La bonne approche à notre sens est une approche « Métiers du bâtiment », dont le « génie climatique » est l’une des composantes », propose le SYNASAV.

Répondre aux tensions de recrutements dans le génie climatique

Si la rénovation énergétique nécessitera 200 000 emplois d'ici 2030, la maintenance - hors installation - des systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) devra mobiliser environ 9 000 techniciens supplémentaires. Pour accompagner les reconversions, le syndicat sollicite la création d’un Plan national et d’un fonds « Transition de l'emploi et des compétences ».

« Nous avons mené une étude interne sur le coût de la conversion d’un technicien de maintenance chaudières vers les PAC, l’estimation oscille entre 10 K€ à 12 K€ à supporter par l’entreprise en tenant compte de la formation mais également du temps nécessaire (et donc sans intervention chez les clients). Pourquoi ne pas imaginer une prise en charge partagées à 50 % par les entreprises et 50 % par les pouvoirs publics ? », suggère l’organisation.

Une valorisation des professions est également préconisée dès le collège, avec entre autres des stages de 3ème en entreprise non plus une fois par an, mais une fois par trimestre.

D’autant que l’entretien des appareils de chauffage, qu’importe s’il s’agit d’une chaudière gaz ou d’une PAC, est « une constante vertueuse ». « L’entretien annuel d’une chaudière gaz permet de réduire la consommation d’énergie de 8 à 12 % par rapport à une chaudière non entretenue et garantit la sécurité de l’installation. On estime qu’actuellement plus de 2,5 millions de chaudières ne sont pas entretenues régulièrement ou annuellement », expose notamment le SYNASAV.

L'entretien d'une pompe à chaleur va également de soi. « Une PAC non entretenue a une surconsommation de près de 20 % dès la deuxième année. 50 % des PAC installées actuellement ne sont pas entretenues. Une PAC non entretenue tombe en panne rapidement, sous 2 à 3 ans avec des réparations qui peuvent dépasser le millier d’euros ».

Des démarches « intéressantes » sur les travaux de rénovation énergétique

« Conservons en mémoire que, la plus décarbonée des énergies, sera toujours celle qui n’est pas consommée. Le technicien de maintenance est donc un acteur essentiel de la sobriété énergétique et par conséquent de la décarbonation de l’habitat », en conclut le SYNASAV.

Ce qui amène le syndicat à une autre piste de réflexion : la rénovation énergétique. Dans le cadre de sa concertation publique sur « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage », le gouvernement comptait répartir MaPrimeRénov’ entre deux piliers : un efficacité - centré sur le chauffage - et un performance - consacré aux logements mal isolés.

Une démarche « intéressante » pour l’organisation, qui préconise toutefois un suivi des performances. « Ce suivi doit-être assuré chaque année par un professionnel qualifié qui fournira l’Attestation d’entretien des équipements en place. Sans cette précaution, si l’on peut supposer qu’une fois le bâti correctement traité, les dérives seront limitées sur le plan structurel, un manque d’entretien provoque rapidement une dérive des consommations, accentuée par un éventuel changement d’utilisateur qui ne maîtrise pas correctement le pilotage de son installation », justifie-t-elle.

« Nous sommes favorables à l’assouplissement de la majorité de vote des travaux de rénovation énergétique en s’appuyant sur la majorité simple des copropriétaires présents à l’AG (au lieu des 2/3 comme aujourd’hui). Nous constatons sur le terrain de nombreux projets notamment de changements de chaudières en copropriété (dont le passage basse température en THPE) bloqués par des propriétaires bailleurs qui votent majoritairement « contre », alors que n’habitant pas l’immeuble et donc ne payant pas les consommations d’énergie, au contraire de leur locataire directement impacté au quotidien », évoque également le SYNASAV.

Pour consulter l’ensemble des propositions du SYNASAV concernant la concertation publique sur « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens de chauffage », rendez-vous sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock