« Demain tous solaire » : Terreal dresse un premier bilan

Il y a deux ans, Terreal lançait le programme « Demain, tous solaire », visant à rendre le solaire plus accessible et à intégrer les couvreurs dans la démarche. Le groupe dresse aujourd’hui un premier bilan, avec notamment 500 toitures équipées de ses modules photovoltaïques intégrés aux tuiles, et 1 800 professionnels utilisant l’application dédiée.

En janvier 2020, Terreal annonçait le lancement de son programme « Demain, tous solaire », proposant notamment trois offres comprenant des modules photovoltaïques intégrés aux tuiles, allant de 1 500 à 10 000 €. L’objectif : démocratiser le photovoltaïque.

Dans un contexte de hausse du prix des énergies, que ce soit le gaz ou l’électricité, le photovoltaïque se révèle être une solution économique et écologique. Et les Français l’ont bien compris. En effet, 2021 a été l’une des meilleures années pour le solaire depuis le « boom » de l’année 2011. L’année passée, le marché a bondi, avec une croissance deux fois plus importante qu’en 2019. Plus de 3 800 nouvelles demandes de raccordement pour des installations inférieures à 9 kilowattheures cumac ont ainsi été enregistrées.

« Globalement la France reste en retard en matière d’équipement solaire par rapport à ses voisins européens, alors qu’il devient une solution incontournable pour répondre à la fois aux enjeux environnementaux et réglementaires, mais aussi à l’augmentation continue des prix de l’électricité », note toutefois Krasimir Yordanov, responsable du pôle produit solaire et innovation marketing chez Terreal.

Doubler le nombre de toitures équipées en 2022

Deux ans après le lancement de son programme, Terreal précise que 500 maisons ont déjà été équipées de ses solutions, et ambitionne de doubler ce chiffre en 2022. Le fabricant a d’ailleurs de quoi être optimiste puisque ce type de solutions à énergies décarbonées devraient être favorisées dans le cadre de Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), entrée en vigueur depuis le 1er janvier.

Dans ce contexte, Terreal entend accompagner les professionnels du bâtiment à se saisir de ce marché en expansion. Le fabricant de tuiles met d’ailleurs en place des monitorats de chantier pour aider les couvreurs dans leurs premières poses, et les conducteurs de travaux dans la mise en service de l’installation.

Une application pour accompagner les professionnels

Autre chiffre clef : 1 800 professionnels du bâtiment utiliseraient désormais l’application « Demain, tous solaire ». Cet outil vise à les guider dans le conseil aux particuliers. Concrètement, elle permet d’obtenir les résultats d’une étude complète, et notamment de calculer le retour sur investissement. Le professionnel peut ainsi présenter les résultats à son client, comme outil d’aide à la décision. Terreal précise qu’en deux ans, plus de 6 000 études de ce type ont déjà été réalisées.

« Depuis que nous avons commencé le solaire il y a un an, nous avons déjà réalisé une dizaine de chantiers en intégré et en surimposé et utilisons l’application « Demain tous solaire » pour réaliser nos devis », témoigne ainsi Benjamin Lamailloux, président de JB Construction.

Claire Lemonnier

Photo de une : Stef Bravin