Parexlanko dévoile son premier isolant en fibres de bois

Ce mercredi 23 mars, Parexlanko, filiale de Sika, présentait le deuxième isolant de sa gamme de produits pour la construction responsable « Parnatur ». Un isolant composé à 94 % de fibres de bois, qui répond aux enjeux énergétiques actuels, et à la performance environnementale des bâtiments.

Parexlanko, filiale du groupe Sika, propose aux professionnels de l’isolation des produits dédiés à l'entretien, à la protection et à la décoration des façades, des sols et des toitures. En 2013, le fabricant annonçait avoir développé une nouvelle gamme de produits pour la construction responsable « Parnatur ». Ainsi, fin 2019, Parexlanko lançait son tout premier produit biosourcé Parnatur Corps d’Enduit Chanvre, un isolant intérieur/extérieur destiné au bâti ancien.

Lors d’une conférence de presse dédiée ce mercredi 23 mars, le spécialiste de l’isolation a présenté son tout premier isolant en fibres de bois, Parnatur Isolant Fibres de Bois, destiné aux façades en béton, en parpaing ou en brique.

Issu à 94 % de la biomasse végétale

Fabriqué à partir de bois revalorisé et plus précisément de l’aubier résineux, ce nouveau produit de Parexlanko est issu d’une production bas carbone et se compose à 94 % de bois et à 6 % de liant, recyclables en panneau médium. Ce dernier est fabriqué a partir d’un procédé à froid sans chauffage, avec très peu d’eau, ce qui fait de cet isolant un produit « économe et vertueux ». Associé au sous-enduit MAITE et à des finitions minces ou épaisses, « il participe aux performances globales du système PARISO FB-M » et « répond aux enjeux énergétiques et environnementaux des bâtiments », précise Corinne Sanchez, cheffe de marché Isolation Thermique Extérieure.

Il assure donc l’isolation du mur l’hiver avec une conductivité faible à 0,039 W/m.K et une résistance thermique élevée, et comme le rappelle Parexlanko, « plus la résistance est élevée, plus le matériau est isolant ». En période de forte chaleur estivale, l’isolant performe tout autant. Avec un déphasage thermique important, ce dernier permet de ralentir les transferts de chaleur et participe par conséquent au confort d’été, limitant dès lors le recours à une climatisation.

Parnatur Isolant Fibres de Bois est également perméable à la vapeur d’eau. Uun coefficient de résistance à la diffusion de vapeur (Mu) estimé à 3, confirme sa compétitivité. « À titre d’exemple, le polystyrène expansé possède un Mu compris entre 40 et 60 », souligne Corinne Sanchez.

L’isolant est également labellisé « Produit Biosourcé + », label qui distingue les matériaux biosourcés intégrant une part significative de biomasse végétale fixée à 70 % pour les isolants, témoignant ainsi de sa faible utilisation de ressources fossiles.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock