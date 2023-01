Effinergie présente les résultats de son expérimentation Effinergie Patrimoine

Effinergie a dévoilé les résultats de son label expérimental Effinergie Patrimoine. Lancé en 2020 et pour une durée de trois ans, celui-ci vise à trouver des solutions permettant d’allier performance énergétique et préservation patrimoniale. L’heure est venue de découvrir le résultat de ces trois années d’expérimentation.

C’est dans un souci de valorisation des opérations associant réhabilitation énergétique performante et préservation des bâtiments à caractère patrimoniaux que le Collectif Effinergie a lancé en janvier 2020 le label expérimental Effinergie Patrimoine. Une expérimentation rendue possible grâce au soutien financier de l’ADEME et du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, et le soutien technique du ministère de la Culture.

Les objectifs fixés à l’horizon 2050 d’atteindre un niveau BBC en moyenne pour l’ensemble du parc bâti en France ont poussé Effinergie à se poser la question de la réhabilitation énergétique des bâtiments à caractère patrimonial. C’est pour tenter de répondre à cette question qu’un groupe de travail dédié a été créé en 2017 et que l’expérimentation Effinergie Patrimoine a été lancée.

Une expérimentation aux multiples vocations

Cette dernière, ainsi que le label expérimental associé, avait pour objectif de susciter la réalisation de projets démonstrateurs, favoriser le retour d’expérience et l'émergence de bonnes pratiques et ainsi lever les freins existants à la réhabilitation énergétique performante des bâtiments patrimoniaux.

Tous les bâtiments présentant un caractère patrimonial, qu’ils soient inscrits, classés ou non, en résidentiel et en tertiaire sont éligibles à l’expérimentation. Cette dernière repose sur la mobilisation d’une Commission composée de 16 experts en énergie ou en patrimoine. Elle est chargée d’examiner les candidatures et de valider les projets lauréats sur la base d’une expertise approfondie de chaque projet.

Sur les 54 projets entrés dans l’expérimentation, la Commission a pu valider neuf projets de réhabilitation combinant performance énergétique et préservation du patrimoine. Parmi ces projets lauréats de l’expérimentation Effinergie Patrimoine on retrouve notamment les Petites écuries du Roi à Versailles (78), la Mairie de Brias (62), les Bureaux Paris Laborde à Paris (75) ou encore la Résidence Clos Jouve à Lyon (69).

Des résultats concluants et encourageants pour la suite

Verdict de l’expérimentation, il est tout à fait possible d’atteindre le niveau BBC Rénovation, ou de s’en approcher, tout en préservant le caractère patrimonial des bâtis considérés. Pour ce faire, plusieurs clés de réussite se dégagent à l’issu de l'expérimentation :

la mobilisation d’une équipe projet intégrant une double expertise (énergie et patrimoine) tout au long du projet autour d’un objectif commun : une réhabilitation énergétiquement performante ET préservant le patrimoine bâti. Pour ce faire, sensibilisation, formation voire qualification sont indispensables

une bonne compréhension du bâti à travers un diagnostic patrimonial complet : la phase d’observation et d’étude est primordiale afin de permettre ensuite de faire des choix en connaissance de cause et d’effet. C’est également cette phase de diagnostic qui permettra de définir le niveau de performance énergétique visé et les solutions les plus adaptées au projet, car même si les projets sont emprunts de diversité, la méthodologie pour les appréhender est unique

la prise en compte des usagers et des usages du bâti dès le début du projet pour faire des choix cohérents avec l’exploitation du bâti

Chaque projet reste cependant unique et ne peut se soumettre à des réponses prédéfinies et ce, aussi bien sur le volet architectural que sur le volet énergétique. Chaque projet doit être considéré dans ses spécificités, son histoire, ses évolutions passées et à venir, et appellera des réponses dédiées.

Cette expérimentation a démontré la possibilité d’allier réhabilitation énergétique performante et préservation du patrimoine. Le Collectif Effinergie compte bien poursuivre ces travaux en compagnie de ses partenaires. Pour toujours mieux accompagner la filière, un cahier des charges du diagnostic patrimonial sera élaboré et des réflexions ont déjà débuté afin de permettre la valorisation de ce type de projets, au-delà du label expérimental proposé depuis 2020.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock