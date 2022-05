La Commission européenne s’est engagée à intensifier la lutte contre le cancer, et devrait, d’ici la fin de l’année, présenter un plan pour améliorer la prévention, la détection, le traitement et la gestion de la maladie au sein l’Union. C’est dans ce cadre que la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes devrait être mise à jour. Cette nouvelle modification porte sur les valeurs de trois substances à savoir l’acrylonitrile, les composés du nickel et le benzène.