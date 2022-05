Spécialiste du chauffage électrique à inertie depuis plus de 25 ans, Aterno s’ouvre au marché des professionnels et lance sa marque PowerPark. L’objectif ? Proposer un « carport solaire » avec prise électrique intégrée, aux petites et moyennes entreprises (PME), pour permettre à leurs salariés ou à leurs clients de réduire leur consommation énergétique.

Dans un contexte où le secteur du bâtiment utilise des appareils de plus en plus connectés et échange des données presque exclusivement de manière numérique, les besoins énergétiques pour les petites et moyennes entreprises sont ainsi exponentiels. De plus, en l’espace de 30 ans, la consommation d’électricité a triplé en France, tandis que son prix de vente a augmenté d’environ 25 % durant la dernière décennie, d’après la Commission de régulation de l’énergie.

Face à ce constat et à l’augmentation des ventes de voitures hybrides ou électriques, l’entreprise Aterno a décidé de lancer PowerPark. Cette nouvelle marque commercialise un abri solaire avec prise intégrée, appelé « carport solaire », à destination exclusive des professionnels, dans le but de favoriser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique.

« La hausse continue du prix de l’électricité, couplé aux attentes environnementales élevées des consommateurs, encouragent de plus en plus les PME à gagner en souveraineté énergétique. Conscients de cette préoccupation majeure, nous avons décidé de concevoir PowerPark. Cette innovation permet ainsi à toute entreprise de s’engager durablement dans une démarche RSE et de devenir facilement acteur de sa transition énergétique », explique Thierry Fallard, président d’Aterno.

En route vers l’autonomie énergétique

Le PowerPark d’Aterno fonctionne à l’énergie solaire, une source d’énergie inépuisable et surtout gratuite. En effet, cet équipement offre une production d’électricité grâce aux 15 panneaux photovoltaïques installés sur le toit du carport, ce qui permet de faire des économies d’argent mais également de ressources énergétiques. L’abri solaire favorise donc l’autoconsommation, c’est-à-dire la production d’électricité directement utilisable, et permet de faire un premier pas vers l’autonomie énergétique.

Chaque carport PowerPark est équipé d’un kit solaire de 5,65 kWc, soit une capacité moyenne de production comprise entre 6 048 et 8 800 kWh/an en fonction de la région d'implantation, ce qui représente la consommation électrique annuelle de 24 à 35 ordinateurs de bureau. De plus, chaque système solaire comprend une ou plusieurs bornes de recharge WallBox pour les véhicules hybrides ou électriques. De quoi permettre aux entreprises de réduire leur impact environnemental.

Livré et installé prêt à l’emploi en 48 heures, le carport d’Aterno s’installe sur tous les types de sols, et ce quelle que soit la configuration du parking. Pour se procurer un PowerPark, il faudra débourser un minimum de 19 900 euros hors taxes, le prix variant en fonction des configurations.

Robin Schmidt

Photo de une : PowerPark © Aterno