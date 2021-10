L'éco-organisme Valobat dévoile son comité de direction

Après avoir annoncé ses ambitions en juillet dernier et à l’approche de la création de la nouvelle Responsabilité Élargie du Producteur (REP) appliquée au BTP, l’éco-organisme Valobat annonce aujourd’hui être en ordre de marche, et dévoile les cinq membres recrutés pour composer son comité de direction aux côtés d’Hervé de Maistre.

26 entreprises de fabrication de produits et matériaux de construction se sont engagées en juillet dernier afin de fonder un éco-organisme dont la mission est de faire progresser le recyclage des déchets du bâtiment dans le cadre de la future REP qui doit s'appliquer au BTP à compter de 2022. « Nous cherchons à constituer une équipe à la hauteur de défis immenses : notre mission n’est rien de moins que de réussir, avec tous les acteurs de la construction, une transformation majeure au service de la construction durable », souligne Hervé de Maistre, président de Valobat.

Cinq membres dirigeants

Dans un premier temps, Caroline Colin-Six, nommée directrice Administration et Finances, pilotera la stratégie financière et budgétaire de l’entreprise ainsi que la politique d'investissement et de développement.

De son côté, Caroline Laroque, nouvelle directrice des Ressources Humaines devra définir et mettre en œuvre la stratégie et les politiques RH de l’entreprise pour soutenir le développement et la performance de Valobat. Elle pourra notamment s’appuyer sur ses dix-sept ans d’expérience dans des grands groupes tels que ISS, M6, ou Servair.

Jérôme d’Assigny, nommé directeur des Affaires Publiques et Relations avec les Collectivités locales, sera chargé de la gestion des relations institutionnelles de l’entreprise. Sa mission ? Garantir une collaboration efficace auprès des territoires et des maîtres d’ouvrage des chantiers, afin de les sensibiliser aux enjeux de Valobat.

Sébastien Flichy, le directeur des Opérations, pilotera notamment les projets de dispositifs de collecte, tri et valorisation. Des compétences que cet expert a pu éprouver au sein de différentes filiales de Véolia, ou encore chez Air Liquide.

« Ce projet enthousiasmant attire des personnalités de grandes qualités, professionnelles et humaines. Nous accueillons dès à présent celles et ceux qui vont former l’ossature de l’équipe.C’est une joie et une fierté… et ce n’est que le début de l’aventure », ajoute le président. Trois autres nominations seront annoncées dans les semaines à venir.

Marie Gérald

Photo de Une : Valobat