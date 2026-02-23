Quelques jours après la présentation de la refonte de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB), l'Unicem a réagi favorablement aux annonces.

Le monde du bâtiment l'attendait d'un pied ferme : le communiqué du ministère de la Transition écologique a présenté le 19 février la refonte de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB ou REP Bâtiment).

Des annonces bien reçues par l'Unicem

Du côté de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), les annonces semblent avoir été reçues avec beaucoup de soulagement.

La fédération d'entreprises qui produisent les matériaux minéraux pour la construction et les travaux publics s'est félicitée « que le ministère semble avoir pris en compte les difficultés rencontrées par les acteurs de la filière depuis sa mise en œuvre ».

Selon elle, la simplification du dispositif et la maitrise des coûts « vont dans le sens des préoccupations exprimées de longue date par les entreprises qui mettent les matériaux sur le marché ».

L'Unicem demande de séparer les catégories 1 et 2

Mais le syndicat continue de demander au ministre Mathieu Lefèvre de distinguer les catégories 1 (produits et matériaux inertes : béton, mortier, chaux, etc.) et 2 (autres matériaux : métal, bois, plâtre). Une demande qu'avait déjà formulée Ecominéro en décembre dernier.

Pour rappel, le modèle de coûts annoncé par M. Lefèvre veut distinguer les filières matures (inertes, métal, bois ainsi que le plâtre) des non-matures (laines de verre, plastique, huisseries, membranes bitumeuses, etc.).

« Les annonces du ministre appellent désormais des précisions opérationnelles, indispensables pour apprécier pleinement la pertinence et l’efficacité des solutions retenues par les pouvoirs publics », avance le communiqué de l'Unicem.

Il poursuit en affirmant le caractère « mature et structuré de sa filière » et met en avant le rôle des industries de carrières et de matériaux de construction dans les filières d'économie circulaire.

Enfin, l'Unicem annonce qu'elle « continuera de se mobiliser aux côtés des pouvoirs publics pour construire une REP à la fois efficace, économiquement soutenable et adaptée aux réalités des acteurs de terrain ».