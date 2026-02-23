Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

L'Unicem salue la réforme de la REP PMCB présentée par Mathieu Lefèvre

Partager l'article
Développement durable

Publié le 23 février 2026 à 14h15, mis à jour le 23 février 2026 à 17h20, par Raphaël Barrou

Quelques jours après la présentation de la refonte de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB), l'Unicem a réagi favorablement aux annonces.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Le monde du bâtiment l'attendait d'un pied ferme : le communiqué du ministère de la Transition écologique a présenté le 19 février la refonte de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction bâtiment (REP PMCB ou REP Bâtiment). 

Des annonces bien reçues par l'Unicem

 

Du côté de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), les annonces semblent avoir été reçues avec beaucoup de soulagement. 

La fédération d'entreprises qui produisent les matériaux minéraux pour la construction et les travaux publics s'est félicitée « que le ministère semble avoir pris en compte les difficultés rencontrées par les acteurs de la filière depuis sa mise en œuvre »

Selon elle, la simplification du dispositif et la maitrise des coûts « vont dans le sens des préoccupations exprimées de longue date par les entreprises qui mettent les matériaux sur le marché »

L'Unicem demande de séparer les catégories 1 et 2

 

Mais le syndicat continue de demander au ministre Mathieu Lefèvre de distinguer les catégories 1 (produits et matériaux inertes : béton, mortier, chaux, etc.) et 2 (autres matériaux : métal, bois, plâtre). Une demande qu'avait déjà formulée Ecominéro en décembre dernier.

Pour rappel, le modèle de coûts annoncé par M. Lefèvre veut distinguer les filières matures (inertes, métal, bois ainsi que le plâtre) des non-matures (laines de verre, plastique, huisseries, membranes bitumeuses, etc.).

« Les annonces du ministre appellent désormais des précisions opérationnelles, indispensables pour apprécier pleinement la pertinence et l’efficacité des solutions retenues par les pouvoirs publics », avance le communiqué de l'Unicem. 

Il poursuit en affirmant le caractère « mature et structuré de sa filière » et met en avant le rôle des industries de carrières et de matériaux de construction dans les filières d'économie circulaire. 

Enfin, l'Unicem annonce qu'elle « continuera de se mobiliser aux côtés des pouvoirs publics pour construire une REP à la fois efficace, économiquement soutenable et adaptée aux réalités des acteurs de terrain »

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.