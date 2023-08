Le renouvelable en plein essor, même si encore dans l’ombre des énergies fossiles

La fin des énergies fossiles n'est pas pour tout de suite Même si les énergies renouvelables prennent une place de plus en plus importante dans le monde, de très gros efforts sont encore à fournir, selon le climatologue Jean Jouzel. Devant l’urgence climatique, et ses conséquences déjà visibles sur la surface du globe, M. Jouzel s’est exprimé lors d’un débat aux « Rencontres des entrepreneurs de France 2023 » pour tirer la sonnette d’alarme. « C’est maintenant qu’il faut agir, c’est très clair, et malheureusement ce n’est pas ce que nous faisons puisque les émissions (de GES) liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter » a-t-il souligné devant un parterre d’entrepreneurs réunis par le Medef. Aujourd’hui, « pour limiter le réchauffement à 1,5°C nous n’avons plus que cinq ans d’émissions au rythme actuel, et un peu moins de 15 ans si on veut le limiter à deux degrés. En réalité nous partons de façon quasi délibérée vers un réchauffement qui pourra atteindre 3°C, voire 4°C en France », a renchéri Jean Jouzel. « Face à ce constat, je ne peux que partager l’appel d’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles », a sommé cet ancien responsable du groupe d’experts climat de l’ONU (GIEC). Ce à quoi Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a répondu : « Cette transition, je suis désolé Jean, elle prendra du temps. Je respecte l’avis des scientifiques mais il y a la vie réelle », a-t-il dit, « assumant » de poursuivre ses investissements pétro-gaziers car la demande croît : « je dois assurer la sécurité d’approvisionnement au coût le plus efficace ».