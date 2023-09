FEEBAT veut former plus de 10 000 enseignants à la rénovation énergétique

Plus d'un an après la mise à jour de sa convention, le programme FEEBAT dresse un bilan positif de son impact sur la formation en matière de rénovation énergétique, entre augmentation constante du nombre de professionnels formés et introduction de nouveaux modules.

L'enseignement de la rénovation énergétique revêt une importance cruciale pour préparer les futurs professionnels à répondre aux défis du marché. Le programme FEEBAT s'engage dans ce domaine, avec le déploiement de deux premiers modules depuis le début de l'année 2023 : « Les enjeux de la rénovation énergétique » et « Principes de la performance énergétique ». Dans le détail, 56 actions de formation ont été planifiées, concernant plus de 750 enseignants et formateurs.

L'objectif : former les enseignants et formateurs afin qu'ils puissent renforcer leur base de comptétences. Actuellement, 47 % des académies ont déjà prévu des actions de formation pour leurs enseignants et formateurs sur ces deux modules.

Au total, plus de 10 000 enseignants de l'Éducation nationale et formateurs d'OFA-CFA devraient être formés d'ici 2025.

Formation continue : un développement soutenu

Depuis sa création, près de 200 000 professionnels ont suivi une formation financièrement soutenue par la FEEBAT. Plus de 26 000 personnes ont été prises en charge depuis 2018, avec 58 % d'entre elles dans le domaine du bâtiment (hors énergies renouvelables), 33 % pour des formations sur les énergies renouvelables thermiques depuis 2020, et 9 % pour la maîtrise d'œuvre (architectes).

Entre juillet 2022 et juillet 2023, 7 300 professionnels ont vu leur formation prise en charge par FEEBAT. Parmi eux, 45 % ont suivi des modules concernant le bâtiment hors énergies renouvelables, 50 % se sont formés aux énergies renouvelables, et 5 % ont opté pour des modules liés à la maîtrise d'œuvre.

Les formations FEEBAT les plus plébiscitées incluent le module « Devenir Responsable technique en rénovation énergétique de logements » pour les entreprises et artisans du bâtiment, la formation sur « Pompe à chaleur en habitat individuel » pour les énergies renouvelables, et « DynaMOE 1 » pour la maîtrise d'oeuvre.

Certaines régions se distinguent par leur engagement, notamment l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand-Est et la Nouvelle-Aquitaine, qui comptent parmi les plus actifs.

Enfin, le programme FEEBAT continue d'élargir son offre de formation, avec le lancement de DynaMOE COPRO en mai dernier, destiné aux architectes et maîtres d'œuvre, et la préparation de modules dédiés à l'Outre-mer.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock