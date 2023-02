Pompes à chaleur et rénovation performante, une combinaison gagnante ?

Alors que les pompes à chaleur (PAC) sont aujourd’hui majoritairement utilisées dans le secteur de la construction, la dernière étude réalisée par l’Association négaWatt montre que le développement des PAC sur le marché de la rénovation énergétique a toute sa place dès lors qu’il est correctement encadré.

L'ambition de l'organisation est d’identifier les conditions de fonctionnement pour qu’une pompe à chaleur puisse être installée à la place d’une chaudière.

De mauvaises conditions d'installation

À l’analyse des résultats de l’étude se dressent trois enseignements. Le premier étant que sans action de rénovation énergétique, une PAC installée dans un logement mal isolé ne fonctionne pas ou très mal.

Selon l’association, qui regroupe les professionnels de l’énergie, il est impossible d’uniquement remplacer une chaudière par une PAC ordinaire dans un bâtiment ancien, car « le niveau de température nécessaire dans les émetteurs (radiateurs) de ce dernier est beaucoup trop élevé au regard des températures que peut fournir une PAC (55°C) », explique-t-elle dans son rapport.

Par ailleurs, l’installation de PAC dites haute température ou de PAC adossées à un chauffage complémentaire sont également des solutions proposées pour permettre l’installation d’une pompe à chaleur dans des logements faiblement isolés ou anciens, sans réaliser de rénovation énergétique au préalable ou en parallèle.

Mais d’après l'étude, ces solutions « réduisent insuffisamment les émissions de gaz à effet de serre, et surtout génèrent de nouvelles consommations d’électricité et des puissances appelées très problématiques par leur importance », soulignant ainsi qu’elles ne constituent donc « pas une bonne réponse pour la rénovation des bâtiments, en plus d’être très coûteuses ».

Un outil performant à quelles conditions ?

Pour Olivier Sidler, porte-parole de négaWatt, la pompe à chaleur est un « outil incontournable » de la décarbonation du bâtiment, à condition qu’elle s’inscrive dans un programme de rénovation performante au niveau BBC.

« En permettant de réduire la température de fonctionnement des radiateurs en place de 90 à 45°C, la rénovation performante permet d’abord aux PAC de fonctionner correctement et sans sinistre, mais elle conduit aussi à un fonctionnement optimal de ces PAC », indique le rapport. Il montre également que l’installation de PAC eau/eau régulées par inverter (qui permet de moduler sa puissance en fonction des besoins réels, en anticipant les variations de température, ndlr) est plus performante.

Ainsi, ne pas associer PAC et rénovation performante reviendrait, selon l’étude, soit à une insuffisance forte de chauffage, soit à une croissance trop forte de la pointe électrique en hiver, et à un recours massif aux centrales à gaz.

Structurer le système des aides à la rénovation énergétique

Au regard des résultats, le CLER, association qui a pour objectif de promouvoir la transition énergétique, et négaWatt, ont formulé plusieurs recommandations politiques dont celle de restructurer le système des aides à la rénovation énergétique, à savoir d’orienter ces aides prioritairement vers la rénovation performante, et de mieux encadrer les prix des équipements et les coûts d’installation.

Ils préconisent également de conditionner le changement d’un système de chauffage à un passage obligatoire par un espace conseil France Rénov’, d’améliorer le référentiel RGE, et enfin de renforcer la communication sur la maintenance des PAC.

À l’échelle européenne, les spécialistes souhaitent un renforcement de l’ambition des directives européennes sur l’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi que les exigences en matière de performance énergétique des PAC dans les règlements sur l'éco-conception.