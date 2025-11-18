Lors du Congrès des maires, Vincent Jeanbrun propose de s’inspirer des JO pour dynamiser la construction de logements et alléger les démarches.

Le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a plaidé, mardi 18 novembre lors du Congrès des maires à Paris, en faveur d’un « choc de simplification » visant à dynamiser la construction de logements. Selon lui, cette mesure permettra également de « donner de l'oxygène aux maires » engagés dans des projets d’aménagement du territoire.

S’inspirer des grands chantiers pour accélérer les constructions

Vincent Jeanbrun entend s'appuyer sur les succès emblématiques de la reconstruction de Notre-Dame et de la préparation des Jeux olympiques, où des procédures spécifiques ont permis d’achever la cathédrale en cinq ans et de construire les infrastructures nécessaires aux JO. « Je rêve des Jeux olympiques du logement, des Jeux olympiques de l’aménagement du territoire, du Notre-Dame de l’urbanisme », a-t-il affirmé devant un parterre d’élus locaux, réunis pour une conférence sur le foncier et l’aménagement du territoire.

Pour Vincent Jeanbrun, l’enjeu est de « redonner de l’oxygène » aux maires et aux acteurs de l’aménagement, freinés, selon lui, par des procédures trop lourdes et « des réunions techniques » chronophages. Il propose la création d’un « guichet unique » afin de faciliter et accélérer la réalisation des projets.

Par ailleurs, le Premier ministre Sébastien Lecornu prépare une loi de décentralisation qui, en matière d’aménagement du territoire, devra clarifier les compétences de chaque organisme public.

S’adapter au contexte de chaque commune

Sans annoncer de loi spécifique sur le logement, Vincent Jeanbrun milite pour un « plan logement » élaboré « collectivement » avec les maires, en mobilisant l’ensemble des outils existants, dont plusieurs pourraient être adaptés en concertation avec les parlementaires.

Thierry Repentin, vice-président de l’Association des maires de France (AMF), maire de Chambéry mais également présidence de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (Anah) observe que « tous les ministres qui passent annoncent un choc ». Il souligne néanmoins la complexité des règles liées au foncier et à l’aménagement du territoire. Pour répondre aux réalités spécifiques de chaque commune, il défend « l’adaptabilité territoriales des dispositifs nationaux ».

Par Nils Buchsbaum