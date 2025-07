La RE2020, pour réglementation environnementale, est une réglementation énergétique et environnementale de l’ensemble de la construction neuve. Lancée en 2020, cette réglementation vise 3 objectifs : la sobriété énergétique et la décarbonation de l’énergie, la diminution de l’impact carbone et enfin une garantie de confort en cas de forte chaleur. La RE2020, dès sa publication, prévoyait des étapes de sévérisation des normes afin d’atteindre ses objectifs. 2025 est une étape charnière de cette réglementation environnementale. Élargissement de la typologie des bâtiments soumis à la RE2020, nouveaux seuils Ic énergie et Ic construction : zoom sur tous ces changements qui concernent les professionnels du bâtiment.

L’élargissement de la typologie des bâtiments soumis à la RE2020

À ce jour, la RE2020 s’appliquait seulement aux bâtiments résidentiels, qu’ils soient individuels ou collectifs, ainsi qu’aux bureaux et aux établissements d’enseignement primaire et secondaire.

D’ici la fin du 3ème trimestre 2025, de nouveaux types de bâtiments, pour le moment toujours régis par le RT2012, devraient entrer dans le champ de la RE2020. Il s’agit pour l’essentiel de bâtiments tertiaires comme les commerces, les hôtels, les restaurants, les crèches, les EHPAD ou encore les universités et les médiathèques.

Une diminution du seuil Ic énergie

Instauré avec la RE2020 et obligatoire depuis 2022, le coefficient Ic énergie mesure l’impact carbone des consommations d’énergie primaire sur toute la durée de vie du bâtiment. Cette durée de vie a été établie à 50 ans. Son calcul est requis pour chaque nouveau projet de construction et la réglementation fixe des seuils à ne pas dépasser selon le type de bâtiment. Cet indicateur est calculé en kg d’équivalent CO 2 émis dans l’environnement par m2 (kg CO 2 /m2).

Depuis le 1er janvier 2025, les seuils de l’IC énergie ont été rabaissés, à des degrés plus ou moins importants selon la nature du bâtiment. Seuls les maisons individuelles et les bâtiments de bureaux non raccordés à un réseau de chaleur urbain ont vu leur seuil inchangé.

Le coefficient Ic énergie par bâtiment en 2025

Retrouvez dans le tableau ci-dessous, les nouveaux seuils 2025 du coefficient Ic énergie. Il est exprimé en kg CO 2 /m2.

Types de bâtiments De 2022 à 2024 À partir de 2025 Maisons individuelles ou accolées 160 160 Logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur urbain 560 320 Logements collectifs autres cas 560 260 Bureaux raccordés à un réseau de chaleur urbain 280 200 Bureaux autres cas 200 200 Enseignement primaire ou secondaire raccordés à un réseau de chaleur urbain 240 200 Enseignement primaire ou secondaire autres cas 240 140

Au général, les nouveaux seuils 2025 de le RE2020 imposent aux projets de construction neuve des efforts plus importants se traduisant dans la pratique au déploiement de solutions à base d’énergie renouvelable et surtout à la fin du recours au gaz seul. Concrètement, la RE2020 encourage le développement des bâtiments à énergie positive (BEPOS).

Une diminution du seuil Ic construction

Le coefficient Ic construction définit les émissions de gaz à effet de serre dues aux équipements et aux produits de construction et à leur mise en œuvre lors d’un chantier. Ici encore, la RE 2020 fixe des seuils à ne pas dépasser. Ces seuils sont également calculés en kg d’équivalent CO 2 émis dans l’environnement par m2 (kg CO 2 /m2).

Depuis sa mise en service en 2022 et jusque 2031, l’Ic construction est amené à être diminué de 35 % avec des paliers tous les trois ans. Le premier palier a lieu en 2025.

Retrouvez dans le tableau ci-dessous, les nouveaux seuils 2025 du coefficient Ic construction en kg CO 2 /m2.

Types de bâtiments De 2022 à 2024 À partir de 2025 Maisons individuelles ou accolées 640 530 Logements collectifs 740 650 Bureaux 980 810 Enseignement primaire ou secondaire 900 770

Il est bon de noter que le coefficient Ic construction ne prend pas en compte les étapes avant la construction allant de la démolition à la dépollution de la parcelle.

Les cas particuliers de la RE2020

Les différents coefficients de la RE2020 peuvent varier en fonction des différentes contraintes propre à chaque projet, dont par exemple la zone géographique, la surface moyenne des logements et du projet, la présence de comble ou même simplement les contraintes environnementales extérieures.

Quelles conséquences de la RE en 2025 pour les professionnels du bâtiment ?

La mise à jour de la RE2020 en 2025 impose de nombreuses adaptations aux différents acteurs de la filière. Au-delà des simples objectifs chiffrés, elle vise à instaurer des grandes tendances de fond :

Une utilisation des matériaux bas carbone , biosourcés ou issus du réemploi tout en privilégiant les constructions mixtes (bois-béton, bois acier…)

, biosourcés ou issus du réemploi tout en privilégiant les constructions mixtes (bois-béton, bois acier…) Un renforcement des performances énergétiques avec un accent mis sur l’autonomie énergétique et l’intégration des énergies renouvelables. Les professionnels devront intégrer davantage de solutions comme les panneaux photovoltaïques, les systèmes de récupération de chaleur ou les pompes à chaleur à haute efficacité.

avec un accent mis sur l’autonomie énergétique et l’intégration des énergies renouvelables. Les professionnels devront intégrer davantage de solutions comme les panneaux photovoltaïques, les systèmes de récupération de chaleur ou les pompes à chaleur à haute efficacité. Une meilleure résilience face aux aléas climatiques et notamment les vagues de chaleur. Cela inclut des solutions de conception pour améliorer l’isolation thermique et favoriser la ventilation naturelle.

et notamment les vagues de chaleur. Cela inclut des solutions de conception pour améliorer l’isolation thermique et favoriser la ventilation naturelle. Une optimisation et une rationalisation de toutes les étapes de la construction avec en ligne de fond une digitalisation accrue de la gestion des projets via l’utilisation du BIM (Building Information Modeling).

Par Alexandre Masson