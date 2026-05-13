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REP des emballages professionnels : des associations demandent un report

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Développement durable
Publié le 13 mai 2026 à 10h00, mis à jour le 13 mai 2026 à 16h29, par Raphaël Barrou
La filière REP des emballages professionnels doit entrer en vigueur le 1er juillet 2026, mais plusieurs associations demandent un report dans un communiqué commun, jugeant les délais trop courts pour une mise en œuvre efficace par les entreprises du secteur.
©Adobe Stock - Batiweb
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Le 1er juillet 2026, la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages professionnels doit entrer en vigueur. Mais à l'approche de l'échéance, l’association française des industries des produits de construction (AIMCC), la Confédération des grossistes de France (CGF) et les Industriels du nouvel habitat (INOHA) demandent un report en alertant sur des conditions de mise en œuvre qui ne seraient pas réunies. 

Un report pour permettre de mieux préparer cette mise en place, selon Philippe Gruat, président de l’AIMCC. « C’est parce que les industriels des produits de construction sont très conscients de leurs responsabilités en matière de circularité qu’ils appellent le gouvernement à reporter la mise en œuvre de la REP afin qu’elle soit in fine réellement opérationnelle. Nous avons besoin de ce délai de prévenance et de clarification pour s’y adapter efficacement dans des conditions économiques soutenables. »

Des délais jugés trop courts par les trois organisations

 

Dans un communiqué commun, les trois organisations pointent du doigt des doutes qui subsistent « notamment sur l’identification des metteurs en marché et sur l’interprétation des textes applicables ». Elles jugent ainsi que « les entreprises ne sont pas en mesure d'évaluer de manière fiable leurs obligations ni les impacts financiers associés »

Le communiqué affirme également que les barèmes des éco-contributions ne devraient être connus que d'ici fin mai, ne laissant que quelques semaines aux entreprises pour se mettre en conformité. Les trois organisations réclament donc « un délai de prévenance de neuf mois pour la publication des barèmes amont et aval »

Une situation inacceptable, selon Stéphane Antiglio, président de la CGF. « Nous avons alerté à plusieurs reprises sur les conditions de mise en œuvre de cette filière REP. Aujourd’hui, les entreprises ne disposent toujours pas de la visibilité nécessaire pour se préparer dans des délais compatibles avec les exigences opérationnelles. Dans ces conditions, une mise en œuvre au 1er juillet 2026 exposerait l’ensemble de la chaîne à des difficultés aussi onéreuses qu’évitables. Pour autant, notre secteur du commerce de gros réaffirme son engagement en faveur de l’économie circulaire et de la réussite des filières REP. »

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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